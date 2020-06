The Troops Of Doom: Nowy projekt byłego gitarzysty Sepultury

Jairo "Tormentor" Guedz, niegdysiejszy gitarzysta Sepultury, powołał do życia zespół The Troops Of Doom.

The Troops Of Doom to nowy projekt Jairo "Tormentora" Guedza /Oficjalna strona zespołu

U jego boku znaleźli się także inni Brazylijczycy: gitarzysta i twórca wielu okładek Marcelo Vasco, grający na basie wokalista Alex Kafer (eks-Necromancer, Explicit Hate, Enterro) i perkusista Alexandre Oliveira (Southern Blacklist).

"Źródłem inspiracji dla The Troops Of Doom są wczesne albumy Sepultury, na których grałem, ale nie tylko. Czuć w tym ogólny i wyraźny klimat oldskulowego grania, prymitywnego i surowego, czegoś wręcz nostalgicznego, że tak to ujmę. Wszystko to oczywiście w pozytywnym znaczeniu, jako przywrócenie aury, którą posiadały zespoły z lat 80." - zaznacza Tormentor.

Deathmetalowa grupa podpisała właśnie kontrakt z Blood Blast, cyfrowym odziałem Nuclear Blast Records. Pierwszym owocem współpracy obu stron będzie "The Rise Of Heresy", debiutancka EP-ka The Troops Of Doom, na której znajdziemy cztery autorskie kompozycje oraz dwie przeróbki klasyków Sepultury z dawnych dni, czyli "Bestail Devastation" i "Troops Of Doom". Datę premiery wyznaczono na jesień.

Przypomnijmy, że Jairo "Tormentor" Guedz udzielał się w Sepulturze w latach 1985-1987 i jako gitarzysta prowadzący, a czasami także basista, zagrał na dwu pierwszych materiałach słynnej grupy z Belo Horizonte: EP-ce "Bestial Devastation" (1985 r.) i debiutanckim albumie "Morbid Visions" (1986 r.). Guedz miał też swój wkład we wczesnych sesjach nagraniowych "Schizophrenia", drugiej płyty Sepultury z 1987 roku, na której ostatecznie jego miejsce zajął Andreas Kisser.

Z krótką zapowiedzią debiutu The Troops Of Doom możecie się zapoznać poniżej:

Wideo THE TROOPS OF DOOM (Teaser)

Klasyczny numer "Bestial Devastation" Sepultury w wersji koncertowej z Tormentorem w składzie z 1986 roku możecie sobie przypomnieć poniżej: