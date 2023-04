The Smashing Pumpkins zadebiutowali w 1988 roku. Zasłynęli dzięki takim płytom, jak "Siamase Dreams" i "Mellon Collie and the Infinite Sadness". Grupa, choć kilkukrotnie zmieniała skład, od zawsze dowodzona była przez Billy'ego Corgana.

The Smashing Pumpkins prezentują teledysk do "Empires"

Premiera najnowszego albumu, pt. "ATUM", zaplanowana jest na 5 maja. Płyta jest kontynuacją albumów "Mellon Collie..." z 1995 roku oraz "Machina/Machine of God" z 2000 roku. Zawierający 33 utwory w 3 aktach album "ATUM" został napisany i wyprodukowany przez Corgana w ciągu ostatnich 4 lat. Do tej poznaliśmy dwie części, czyli 22 utwory. Właśnie ukazał się nowy singel, pt. "Empires".

The Smashing Pumpkins niedawno ogłosili THE WORLD IS A VAMPIRE - składającą się z 26 koncertów trasę po Ameryce Północnej. Na trasie pojawią się goście specjalni, m,in. Jane's Addiction, Interpol, Stone Temple Pilots i Rival Sons, a także najwięksi mistrzowie z National Wrestling Alliance (NWA), którzy będą rywalizować w większości miast.

"Gdy dorastałem, wiedziałem, że istnieją zespoły takie jak Siouxsie and the Banshees i The Cure, co oznaczało, że było miejsce dla ludzi takich jak ja. O tym jest The World Is A Vampire. Wspieraj poczucie wspólnoty - jeśli nie pasujesz, należysz tutaj. Chodzi o wspólne doświadczenie i szacunek dla innych, ale ostatecznie o dobrą zabawę. Prawdziwy alternatywny festiwal, na którym my wszyscy samozwańczy dziwacy i outsiderzy świata możemy się spotkać i zrobić imprezę" - komentuje Billy Corgan.

