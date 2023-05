The Smashing Pumpkins prezentują finałowy akt rock opery "ATUM"!

The Smashing Pumpkins zadebiutowali w 1988 roku. Zasłynęli dzięki takim płytom, jak "Siamase Dreams" i "Mellon Collie and the Infinite Sadness". Grupa, choć kilkukrotnie zmieniała skład, od zawsze dowodzona była przez Billy'ego Corgana.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Smashing Pumpkins Tarantula

The Smashing Pumpkins prezentują teledysk do "Empires"

5 maja ukazał się długo oczekiwany album The Smashing Pumpkins zatytułowany "ATUM". Płyta jest kontynuacją albumów "Mellon Collie and the Infinite Sadness" z 1995 roku oraz "Machina/Machine of God" z 2000 roku.

Reklama

Zawierający 33 utwory w 3 aktach album "ATUM" został napisany i wyprodukowany przez Corgana w ciągu ostatnich 4 lat. Kolejne single promujące album ("Beguiled", "Empires" i "Spellbinding") robią furorę w stacjach radiowych na całym świecie. Najnowszym jest utwór "Fireflies":

Wideo Fireflies

Zanim w 1988 roku The Smashing Pumpkins po raz pierwszy pojawili się na scenie, świat nie słyszał zespołu takiego jak oni. Połączyli rock, pop, metal, gotyk, psychodelię i elektronikę tworząc własny kalejdoskop melodii i inteligentychntnych piosenek. W momencie powstania ich brzmienie było inne od wszystkich i takie jest do dziś. Do tej pory sprzedali ponad 30 milionów płyt na całym świecie.

The Smashing Pumpkins na Open'er Festival 2019 1 / 26 The Smashing Pumpkins na Open'er Festival 2019 Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik