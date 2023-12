The Rolling Stones znów zagrają w Polsce? Dobre wieści od lidera

Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood, czyli The Rolling Stones, 20 października tego roku wydali "Hackney Diamonds" jako następcę albumu "A Bigger Bang" z 2005 roku. Po latach - jak widać - wciąż budzą wielkie emocje, a krążek został ciepło przyjęty nie tylko przez krytyków, ale też słuchaczy.

Po pierwszym tygodniu od premiery znalazł się jako 11. album studyjny na szczycie brytyjskiej listy przebojów. Ponadto w październiku zespół otrzymał prestiżową nagrodę Brit Billion Award za przekroczenie miliarda streamów w Wielkiej Brytanii. Kapituła nagrody podkreśliła przy tym, że Stonesi są "najdłużej aktywnymi artystami" w gronie laureatów. Jako jedyni artyści byli notowani na listach przebojów bez przerwy od lat 60.

21 listopada ogłoszono trasę koncertową po USA i Kanadzie. "Wiadomość, na którą wszyscy czekaliście - Rolling Stones ponownie wyruszają w trasę! Z radością ogłaszamy trasę koncertową Stones Tour 2024 Hackney Diamonds!" - napisał zespół na Facebooku. Pierwsze koncerty wystartują już pod koniec kwietnia 2024 roku, a trasa potrwa do połowy lipca.

Przy okazji informacji o nowym tournée pojawiły się plotki o powrocie legend rocka do Europy. "Trasa będzie potężna. Mimo że Stonesi są w zaawansowanym wieku, to nie ma opcji, by zwolnili" - pisało "The Sun". "Ich ostatnia płyta 'Hackney Diamonds' udowodniła, że są więksi niż kiedykolwiek, a trasa wyprzeda się w moment" - zapowiadał informator gazety.

The Rolling Stones wyruszą w europejską trasę. Będzie koncert w Polsce?

Teraz słowa te potwierdził sam Mick Jagger! Na pytanie niemieckiej radiostacji "SWR3", co wkrótce zamierzają muzycy, frontman przyznał: "Zaczniemy planować następną trasę i jestem pewien, że będzie ona po Europie".

Warto wspomnieć, że plotki o występie The Rolling Stones w naszym kraju pojawiły się ostatnio przed trasą z okazji 60-lecia w ubiegłym roku. W środowisku fanów mówiło się o powrocie na PGE Narodowy lub też Stadion Śląski w Chorzowie. Ostatecznie grupa nie zawitała nad Wisłę, za to wystąpiła m.in. w Wiedniu czy Berlinie.

Czy oznacza to, że grupa powróci także do Polski po warszawskim koncercie z 2018 roku? Jeśli tylko The Rolling Stones rzeczywiście zdecydują się zagrać europejską trasę w 2025 roku, to są spore szanse, że zagrają w Polsce lub Czechach.

Wideo The Rolling Stones & Lady Gaga – Sweet Sounds Of Heaven (Live from Racket NYC)

Jako przykład należy wspomnieć trasę po Europie z lat 2017/2018. Gdy podczas pierwszej transzy dat (wrzesień/październik 2017) pominęli oba wspomniane kraje, grając więcej koncertów m.in. w Francji czy Niemczech. Natomiast już podczas drugiej części tournée zawitali do obu pominiętych wcześniej krajów (4 lipca 2018 - Praga i 8 lipca - Warszawa).

Na razie wygląda na to, że polski koncert The Rolling Stones jest tylko marzeniem. Choć wszystko jest możliwe, bo w 2018 roku ich pierwszy od 11 lat polski koncert wyprzedał się błyskawicznie.

Teraz jednak fani muszą uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że muzycy pozostaną w dobrej kondycji zdrowotnej. W końcu Mick Jagger w lipcu tego roku skończył 80 lat, a ten sam wiek już 18 grudnia osiągnie Keith Richards. Ronnie Wood natomiast jest najmłodszy - ma "zaledwie" 76 lat.

The Rolling Stones i trasa "Hackney Diamonds". Gdzie koncerty w 2024 roku? [DATY]

28 kwietnia 2024 - Houston, Texas

2 maja - New Orleans Jazz Fest, Luizjana

7 maja - Glendale, Arizona

11 maja - Las Vegas, Nevada

15 maja - Seattle, Waszyngton

23 maja - East Rutherford, New Jersey

30 maja - Foxboro, Massachusetts

3 czerwca - Orlando, Floryda

7 czerwca - Atlanta, Georgia

11 czerwca - Filadelfia, Pensylwania

15 czerwca - Cleveland, Ohio

20 czerwca - Denver, Kolorado

27 czerwca - Chicago, Illnois

5 lipca - Vancouver, Kanada

10 lipca - Los Angeles, Kalifornia

17 lipca - Santa Clara, Kalifornia