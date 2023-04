Śmiały, nowatorski projekt ABBY , realizowany w Londynie, po prawie roku od pierwszego koncertu można określić strzałem w dziesiątkę.

"To niesamowite. To coś, co przerosło wszelkie moje marzenia" - Björn Ulvaeus powiedział serwisowi NME, tuż po tym, jak 17 kwietnia widowisko zobaczył milionowy widz. "Jakimś cudem dotarliśmy do nowych pokoleń. Nie wiem jak, ale się to udało. Być może przyczynił się do tego film 'Mamma Mia!'" - przyznał.

Zapytany o przyszłość widowiska "ABBA Voyage", odpowiedział: "Mamy nadzieję, że zostaniemy w tym miejscu jak najdłużej (pokaz odbywa się na specjalnie wybudowanej arenie we wschodnim Londynie), na wiele lat. Być może zbudujemy kopie tej areny w innych miejscach: w Azji, Australii, Ameryce Północnej. Jest wielu promotorów i miast, z którymi w tej chwili rozmawiamy na ten temat".

77-latek zdradził, że pod koniec roku albo na początku przyszłego zespół ogłosi konkretne informacje na temat przyszłych projektów. Tyle że nawet, jeśli zostaną podpisane umowy na temat wdrożenia hologramowego formatu koncertu w innych miejscach, nieprędko będzie on grany poza Londynem. Muzyk zaznaczył bowiem, że budowa obiektu skrojonego pod to wydarzenie, zajmie co najmniej dwa lata.

ABBA w Polsce. To już 45 lat! 1 / 9 Przyjazd zespołu ABBA do Polski był jednym z największych wydarzeń tamtych czasów. 7 października 1976 roku grupa odwiedziła nasz kraj, a fani wręcz nie mogli w to uwierzyć! Półki w sklepach były puste, płyty w większości pirackie, a u nas zagrała największa gwiazda muzyki! Jak doszło do tego koncertu? Źródło: Agencja FORUM Autor: Andrzej Wiernicki / Forum

Szwed dodał, że ABBA nie zamierza tworzyć więcej nowych piosenek i że album "Voyage" z 2021 r. pozostanie ich ostatnim krążkiem z premierowym materiałem. Przyznał jednak, że grupa pracuje nad zaadaptowaniem kolejnych piosenek z repertuaru ABBY do hologramowego show.



ABBA została założona w 1972 roku. W 1974 grupa wygrała 19. Konkurs Piosenki Eurowizji przebojem "Waterloo" ( posłuchaj! ), zapewniając Szwecji pierwsze zwycięstwo w historii konkursu. Od tamtej pory uważana jest za jeden z najbardziej znaczących na rynku oraz kasowych zespołów w historii muzyki.

Przypomnijmy, że nazwa zespołu ABBA to akronim z pierwszych liter imion czwórki członków zespołu: 73-letniej dziś Agnethy Faeltskog , 77-letniego Bjoerna Ulvaeusa, 76-letniego Benny'ego Anderssona i 77-letniej Anni-Frid Lyngstad .

75 lat Anni-Frid Lyngstad (ABBA) 1 / 9 Urodziła się 15 listopada 1945 w norweskim Ballangen, niedaleko Narwiku. Była nieślubnym dzieckiem niemieckiego podoficera Wermachtu, Alfreda Hasse'a i 18-letniej Norweżki Synni Lyngstad. Poczęto ją w ramach eksperymentu hitlerowskiego Lebensborn. To akcja, która miała na celu stworzenie warunków do "odnowienia krwi niemieckiej” i „hodowli nordyckiej rasy nadludzi”. Na zdjęciu po prawej Źródło: Getty Images Autor: Reg Lancaster/Daily Express/Hulton Archive

Ich kariera była intensywna, ale dość krótka - grupa ogłosiła zawieszenie działalności w 1982 roku. Nikt nie spodziewał się, że ABBA postanowi wrócić na scenę po prawie czterech dekadach i to z nową płytą. "Voyage" to pierwszy album od czasu "The Visitors" z 1981 roku.

"Zrobiliśmy sobie przerwę w lato 1982 roku i teraz zdecydowaliśmy, by ją przerwać. Mówią, że to nieroztropne robić 40-letnią przerwę pomiędzy albumami, ale nagraliśmy kontynuację 'The Visitors'" - oświadczył zespół.