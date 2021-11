ABBA powróciła po czterdziestu latach. Są pierwsze opinie o płycie "Voyage"!

Nowa płyta "Voyage" ujrzała światło dzienne o północy 5 listopada 2021 roku. Fani grupy czekali na to od kilku miesięcy, choć pierwsze przecieki zaczęły pojawiać się jeszcze w 2018 roku. Zespół nigdy oficjalnie nie pożegnał się ze sceną - aż do teraz. Jak zdradzili muzycy ABBY, jest to ich "pożegnanie" z muzyką. Album zawiera 10 nowych utworów i jest promowany singlami "I Still Have Faith In You", "Don’t Shut Me Down" oraz "Just a Notion".

Pojawiają się pierwsze opinie krytyków. Według portalu metacritic.com, który zbiera recenzje najważniejszych muzycznych magazynów, ale także użytkowników, album osiągnął na ten moment wynik 72/100. Recenzje są mieszane, a w opiniach zarówno fanów, jak i ekspertów czytamy, że nowy album jest jedynie "mrugnięciem okiem" do fanów lat 70. i 80.

Magazyn "Rolling Stone" przyznał płycie 80/100, a brytyjski "Guardian" nie był tak łaskawy - zaledwie 40/100. W recenzjach czytamy także, że wśród mieszanki "smaków, z których znana jest ABBA" brakuje jakiegoś istotnego punktu, który wyróżniłby album, lub też nadał świeżości i ducha współczesności nieco przestarzałej formie. Inni są zdania, że to "wspaniały podarunek" od zespołu, który tak naprawdę nie istniał przez ostatnie cztery dekady. Już wkrótce na naszym portalu także pojawi się recenzja "Voyage".

Jest to pierwsza płyta zespołu od czasu "The Visitors" z 1981 roku. "Zrobiliśmy sobie przerwę w lato 1982 roku i teraz zdecydowaliśmy, by ją przerwać" - oświadczył niedawno zespół. "Mówią, że to nieroztropne robić 40-letnią przerwę pomiędzy albumami, ale nagraliśmy kontynuację 'The Visitors'" - przekazali.

Zespół celebruje wydanie płyty trasą koncertową - i to nie byle jaką! Show, które będzie odbywać się w Londynie, to jedno z pierwszych, organizowanych na tak dużą skalę wirtualnych wydarzeń. Specjalnie dla zespołu zaprojektowano arenę w Queen Elizabeth Olympic Park w Londynie.

Trasę zainauguruje występ 27 maja 2022 roku w brytyjskiej stolicy. ABBA zachęca do obejrzenia go, twierdząc, że będzie to "najbardziej osobliwy i spektakularny koncert, jaki można sobie tylko wymarzyć". Występ odbędzie się w 50. rocznicę założenia zespołu. Bilety na większość koncertów, które odbędą się pomiędzy majem a grudniem 2022 roku są jeszcze dostępne.

ABBA była jednym z największych odkryć w historii muzyki. Zespół wywodzący się ze Szwecji niespodziewanie podbił muzyczny rynek na całym świecie. Nazwa grupy, to akronim z pierwszych liter imion czwórki członków zespołu: 71-letniej dziś Agnethy Faeltskog, 76-letniego Bjoerna Ulvaeusa, 74-letniego Benny'ego Anderssona i 75-letniej Anni-Frid Lyngstad.

ABBA została założona w 1972 roku. W 1974 grupa wygrała 19. Konkurs Piosenki Eurowizji przebojem "Waterloo" (sprawdź!), zapewniając Szwecji pierwsze zwycięstwo w historii konkursu. Od tamtej pory uważana jest za jeden z najbardziej znaczących na rynku oraz kasowych zespołów w historii muzyki. Na całym świecie grupa sprzedała ponad 300 milionów płyt.