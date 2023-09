Fani rocka czekają na zapowiadany od lat nowy album The Rolling Stones . Niedawno muzycy The Rolling Stones zostali przyłapani na ulicach Nowego Jorku podczas sesji zdjęciowej. Od razu pojawiły się plotki, że fotografie powstają do promocji nowego krążka.

Na nowych widać było Ronniego Wooda , Micka Jaggera i Keitha Richardsa . Wszyscy Stonesi ubrani są na czarno, co zasugerowało fanom, że być może ma to związek z żałobą po zmarłym w sierpniu 2021 r. perkusiście Charliem Wattsie , który grał w zespole od 1963 roku.

Fani się nie mylili, a w połowie sierpnia pojawiły się pierwsze wskazówki dotyczące nowego albumu. Zespół promował go ogłoszeniem w lokalnej "Hackney Gazette" ogłaszając się jako firma reperująca szkło. "Nasz przyjazny zespół obiecuje satysfakcję" - mogliśmy przeczytać w ogłoszeniu.

Teraz już wiemy, że nowy krążek będzie miał premierę 20 października.

The Rolling Stones wydadzą album "Hackney Diamonds". Co o nim wiemy?

"Hackney Diamonds", czyli tytuł pierwszego od 18 lat albumu The Rolling Stones , w londyńskim slangu oznacza potłuczone szkło. Słowo "hackneyed" można także odczytywać jako coś starego, nudnego lub też coś, czemu brak oryginalności. U dołu reklamy znajduje się informacja o roku założenia firmy - rok 1962, podobnie jak rok powstania The Rolling Stones.

Hackney to także rasa kuca - a jak wiadomo powszechnie, ogromną pasją zmarłego perkusisty Charliego Wattsa były konie . To właśnie jemu ma być dedykowany album, o czym wielokrotnie wspominano. Tytułowe diamenty mają być odniesieniem do "diamentowej rocznicy", czyli 60-lecia zespołu.

Zdjęcie Tajemnicze ogłoszenie w "Hackney Gazette" miało w sobie ukryte tytuły trzech piosenek The Rolling Stones - "Satisfaction", "Gimme Shelter" oraz "Shattered" / Leon Neal/Getty Images / Getty Images

Szczegóły muzycy ogłosili w Hackney w Londynie podczas spotkania z Jimmym Fallonem.

Odnośnie do partii zagranych przez Wattsa, jakiś czas temu członkowie zespołu uchylali rąbka tajemnicy. Ronnie Wood mówił: "Nagrywamy teraz nowy album i za kilka tygodni jedziemy do Los Angeles, aby go kontynuować i dokończyć. Na niektórych utworach jest Charlie, [ale jest też] perkusista Steve Jordan". "Powiem tak, jeszcze nie usłyszeliście ostatniego słowa od Charliego Wattsa" - wtórował mu Keith Richards.

W dwóch utworach ("Mess It Up" i "Live by the Sword") zagrał Watts, w pozostałych zastąpił go Jordan.

Na nowym albumie znajdzie się 12 premierowych piosenek, a pierwszym singlem z krążka jest "Angry". W hołdzie Wattsowi w kilku kompozycjach miał zagrać Bill Wyman , dawny basista i przyjaciel perkusisty. Ponadto w dwóch utworach zagrał legendarny Beatle, Paul McCartney .

"Pewnego dnia jadłem obiad z Mickiem Jaggerem i Ronniem [Woodem], zapytałem, jak idą nagrania, a on powiedział do mnie: 'Och, czasami muszę pośredniczyć między [Jaggerem] i Keithem [Richardsem]...'" - mówił McCartney. "Wtedy powiedziałem, że znam faceta, który im pomoże, Andrew Watta, producenta, z którym pracowałem. Później dowiedzieliśmy się nawet, że Mick już z nim rozmawiał" - zdradził 81-letni muzyk.

"I wtedy Andrew pewnego dnia zapytał mnie: 'Czy chciałbyś zagrać na basie w kilku utworach?'" - wyjaśniał McCartney.

Po nagraniu swoich partii były członek The Beatles poczuł się jak młody chłopak. "Zdałem sobie sprawę, że znam tych facetów od zawsze, że byłem na ich koncertach, a oni na naszych, i że John [Lennon] i ja zrobiliśmy nawet kilka podkładów wokalnych do jednej z ich piosenek. Ale nigdy wszyscy razem nie graliśmy w tym samym pomieszczeniu. Więc bardzo mi się to podobało" - stwierdził.

The Rolling Stones powracają, a fani czekali na to latami

Brytyjski zespół, który jest aktywny na scenie od 1962 roku, ma na koncie w sumie 23 albumy studyjne w Wielkiej Brytanii i 25 wydanych w USA.

W 2002 roku w ramach promocji albumu kompilacyjnego "Forty Licks" ukazały się cztery premierowe piosenki - "Don’t Stop" (które promowało album), "Keys To Your Love", "Losing My Touch" i "Stealing My Heart". Trzy lata później ukazał się ostatni dotąd pełny album z nowymi piosenkami - "A Bigger Bang". Stamtąd pochodził przebój "Streets of Love".

W 2012 roku grupa z okazji 50-lecia zaprezentowała przebojowe "Doom and Gloom" oraz "One More Shot". W 2016 roku, dzięki spontanicznej sesji w studio nagraniowym, ukazał się album "Blue and Lonesome". Był on jednak było zbiorem bluesowych coverów i nie pojawiła się tam żadna nowa kompozycja stworzona przez muzyków.



W trakcie pandemii COVID-19, dokładniej w kwietniu 2020 roku, dość niespodziewanie pojawiła się piosenka "Living in a Ghost Town". Ta miała się pierwotnie znaleźć na nadchodzącym albumie, ale muzycy zdecydowali się zmienić tekst i dostosować ją do panującego czasu strachu przed wirusem i izolacji i wypuścić ją wcześniej.

W 2021 roku zmarł Charlie Watts, ale zgodnie z zapowiedziami usłyszymy go jeszcze na nowym albumie.

The Rolling Stones - tracklista albumu "Hackney Diamonds"

"Angry"* "Bite My Head Off" "Depending On You"* "Dreamy Skies" "Driving Me Too Hard" "Get Close"* "Live by the Sword" "Mess It Up" "Morning Joe Cues" "Sweet Sounds of Heaven" "Tell Me Straight" "Whole Wide World"

(* - kompozycja współtworzona z A. Wattem, producentem)

