Podczas tego wydarzenia, którego gospodarzem będzie Jimmy Fallon, Mick Jagger z kolegami mają ujawnić datę premiery albumu i opowiedzieć o utworach, które się na nim znajdą. Start transmisji w środę o godzinie 15.30.

"Nowy album, nowa muzyka, nowa era" - tak zaplanowane spotkanie z fanami reklamują w swoich mediach społecznościowych członkowie The Rolling Stones . Z kolei w filmiku na oficjalnym kanale zespołu na platformie YouTube muzycy zapowiedzieli, że z prowadzącym to spotkanie Jimmym Fallonem będą rozmawiać o nowej płycie i nowej erze, jaką rozpoczyna ich zespół. Zaznaczyli też, że ujawnią datę premiery krążka, a osoby, które będą śledzić to spotkanie, będą miały możliwość zadawania pytań.

O planach wydania nowej płyty muzycy zespołu The Rolling Stones poinformowali pod koniec sierpnia. Zrobili to w nietypowy sposób. W jednej z wychodzących w Londynie lokalnych gazet zamieścili reklamę zakładu szklarskiego o nazwie Hackney Diamonds. W tekście zachwalającym usługi tej działającej od 1962 roku firmy znalazły się tytuły największych przebojów Stonsów.

Jeden z dziennikarzy muzycznych szybko ustalił, że zakład szklarski Hackney Diamonds w rzeczywistości nie istnieje. A jako że podany w reklamie rok 1962 to rok powstania grupy The Rolling Stones, stało się jasne, że w istocie jest to zapowiedź nowej płyty słynnej Jaggera i spółki.

Płyta "Hackney Diamonds" będzie wyjątkowa z kilku względów. Będzie pierwszym od 18 lat albumem Stonesów, na którym znajdą się nowe utwory. Będzie to także pierwszy krążek nagrany bez perkusisty Charliego Wattsa, który zmarł w sierpniu 2021 roku.

Ostatni pełny album Stonesów z premierowymi piosenkami to "A Bigger Bang" z 2005 r. Stamtąd pochodził przebój "Streets of Love". W 2012 roku grupa z okazji 50-lecia zaprezentowała przebojowe "Doom and Gloom" oraz "One More Shot". W 2016 roku, dzięki spontanicznej sesji w studio nagraniowym, ukazał się album "Blue and Lonesome". Był on jednak było zbiorem bluesowych coverów i nie pojawiła się tam żadna nowa kompozycja stworzona przez muzyków.



W trakcie pandemii COVID-19, dokładniej w kwietniu 2020 roku, dość niespodziewanie pojawiła się piosenka "Living in a Ghost Town".

