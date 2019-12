The Game: Ostatni koncert rapera w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Raper The Game w ubiegłym roku przesunął, a później odwołał europejską trasę. Jednak w 2020 roku planuje ostatni koncert w Polsce.

The Game zapowiedział pożegnalną trasę

Występ The Game odbędzie się 28 lutego 2020 roku w warszawskim klubie Progresja.

Trasa koncertowa promuje pożegnalny album "Born2Rap".

Przed gwiazdą na scenie w Progresji pojawią się zaproszeni przez The Game'a goście - kilka osób ze Stanów Zjednoczonych oraz jedyny polski reprezentant rapera, DJ Gavor. Polak będzie towarzyszył raperowi podczas całej trasy europejskiej.

Bilety na koncert dostępne są od czwartku, 12 grudnia. Wejściówki w przedsprzedaży kosztują 160 zł.

Album The Game "Born2Rap" trafił na rynek 29 listopada. Na płycie pojawiło się wielu gości, m.in. Ed Sheeran, Miguel, Travis Barker i 21 Savage.

Raper debiutancki album "The Documentary" wydał w 2005 roku. Producentami płyty byli Dr. Dre i 50 Cent. Album znalazł się na 1. Miejscu notowania Billboard 200. Na całym świecie sprzedało się około pięciu milionów płyt.

The Game jest uznanym protegowanym Dr. Dre. Był dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy.

Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.