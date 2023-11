Finałowy sezon uwielbianego przez publiczność i krytyków serialu "The Crown" skupia się na latach 1997 - 2005, w czasie których premierem Wielkiej Brytanii był Tony Blair.



Ostatni sezon produkcji został podzielony na dwie części. Pierwsze cztery odcinki koncentrują się wokół księżnej Diany i jej relacji z Dodim Fayedem, która zostaje zakończona wypadkiem samochodowym.



Druga część (zostanie wyemitowano 14 grudnia), składająca się z sześciu odcinków, skupia się na księciu Williamie i jego powrocie do rzeczywistości po tragicznej śmierci matki, Złotym Jubileuszu Królowej, ślubie Karola i Camilli, a także początku bajkowej relacji Williama i Kate.



"The Crown" hołdem dla lat 90. Jakie piosenki wykorzystano?

Serial "The Crown" to nie tylko znakomita gra aktorska oraz pasjonujące losy rodziny królewskiej, ale również świetnie dobrana muzyka. Ścieżkę dźwiękową do ostatniego sezonu losu Windsorów stworzył kompozytor Mark Phillips.

Autorem muzyki z czołówki serialu jest - "The Crown" - jest natomiast Hans Zimmer.

W serialu wykorzystano również muzykę, która była adekwatna do momentu, w którym dzieje się ostatni sezon serialu. W pierwszych czterech odcinkach usłyszymy więc przeboje, które w latach 90. (z niewielkimi wyjątkami) podbijały radiostacje. Lista piosenek oraz playlistę na Spotify znajdziecie poniżej:



Odcinek pierwszy - "Persona non grata"

Chumbawumba - "Tubthumping"

George Michael - "Fast Love"

Dodgy - "Good Enough"

Smash Mouth - "Walkin’ On The Sun"

Candi Staton - "Young Hearts Run Free".

Odcinek drugi - "Two Photographs"

Daft Punk - "Da Funk"

George Michael - "Spinning The Wheel"

Kula Shaker - "Hush"

Odcinek trzeci - "Dis-Moi-Oui"

Julio Iglesias - "When You Tell Me That You Love Me"

Odcinek czwarty - "Aftermath"

Radiohead - "Paranoid Android".