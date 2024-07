JoJo Siwa to amerykańska wokalistka, tancerka i aktorka. Ma polskie korzenie, a popularność zdobyła dzięki programowi "Taniec, marzenie mojej matki". Z początku dała się poznać w mediach jako młoda dziewczynka, zwykle ubrana w cekinowe i różowe ubrania oraz kokardy. W czerwcu 2021 r. przeszła radykalną zmianę wizerunkową, co wywołało wiele kontrowersji. Gwiazda stwierdziła, że chce pokazać swoją "niegrzeczną i bardziej mroczną" stronę.

Młoda artystka, po przejściu zmiany wizerunkowej, zaczęła także tworzyć zupełnie inną muzykę. Wcześniej cukierkowe "Boomerang" czy "I Can Make U Dance" odeszły w niepamięć, a zastąpiły je bardziej mroczne "Karma" oraz "Guilty Pleasure". Nowe utwory oraz teledyski zaczęły bulwersować internautów, którzy nie przywykli do nowej wersji JoJo. Piosenkarka nie pomagała sobie kontrowersyjnymi wypowiedziami w mediach, które oburzały komentujących w sieci jeszcze bardziej.

JoJo Siwa była przekonana, że nikt przed nią nie dokonał tak radykalnej zmiany w świecie muzyki. Wokalistka wychodziła z założenia, że to ona wymyśliła gatunek muzyczny nazywany "gay pop", lekceważąc dotychczasowy dorobek przedstawicieli społeczności LGBTQ+. Jawnie mówiła także o tym, że nikt wcześniej nie przeszedł tak gwałtownej zmiany w swoim stylu, co zaowocowało tym, że ludzie w sieci zaczęli nazywać ją "oderwaną od rzeczywistości".

JoJo Siwa swoim teledyskiem pobiła tegoroczny rekord

Artystka ma co świętować. Jeden z jej kontrowersyjnych teledysków - do piosenki "Karma" - właśnie pobił rekord. JoJo Siwa zdetronizowała nawet największe gwiazdy pop. Jej klip zdobył bowiem największą liczbę tzw. łapek w dół w serwisie YouTube w tym roku. Największa liczba osób zaznaczyła, że nie lubi jej wideo, natomiast artystka stwierdziła, że nie jest to powód do smutku. Podzieliła się ze swoimi obserwatorami filmikiem, na którym cieszy się z pobicia rekordu. Jest to dla niej niemałe zwycięstwo.

JoJo Siwa opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym chwali się swoim nowym rekordem. Wokalistka odczytuje na nim listę najmniej lubianych teledysków gwiazd w 2024 r. Według wyników, które zgromadziła strona YouTube Dislike Viewer, młoda piosenkarka pobiła największe gwiazdy pop - Ariane Grande, Katy Perry, a nawet Taylor Swift.

Zdetronizowała Arianę Grande, Katy Perry i Taylor Swift

Według rankingu, z którym zapoznała Siwa swoich widzów, Ariana Grande zgromadziła w tym roku 290 tys. kciuków w dół pod teledyskiem do piosenki "Yes, And?". Przebiła ją Katy Perry i jej najnowszy numer "Woman’s World", którego krytycy nie oszczędzają, a fani opisują jako jedną z gorszych piosenek o feminizmie. Jej klip zdobył bowiem 330 tys. negatywnych reakcji na YouTube. Do tego zacnego grona dołączyła również Taylor Swift, która pod swoim klipem do "Fortnight" zgromadziła 350 tys. łapek w dół.

JoJo Siwa z wielką dumą ogłosiła w swoim filmiku do kogo należy pierwsze miejsce na liście najmniej lubianych teledysków w serwisie YouTube. "Wasze pierwsze miejsce należy do..." - zaczęła podekscytowana piosenkarka i szybko oznajmiła swoim obserwatorom, że to ona wygrała z największymi gwiazdami pop. "'Karmy' od JoJo Siwy z zadziwiającą rekordową liczbą 3,1 miliona negatywnych ocen" - dokończyła uradowana.

Gwiazda pochwaliła się swoim wynikiem w mediach społecznościowych

"Jestem jedyną osobą, która może powiedzieć, że pokonała w czymś Taylor Swift" - wyznała JoJo Siwa, pokazując swoim fanom, że ma co świętować. Jej filmik w mediach społecznościowych udowodnił, że artystka ma dystans do siebie i nie zwraca uwagi na hejterów. Tworzy muzykę oraz teledyski przede wszystkim dla siebie oraz dla swoich wiernych fanów, nie patrząc na to, czy innym się to spodoba.

"Co za dzień do świętowania. 'Karma' pobiła rekord. 900% więcej niż drugie miejsce. Zwycięstwo to zwycięstwo" - podsumowała w opisie nagrania młoda wokalistka. JoJo wywołała niemałą burzę swoim klipem do piosenki "Karma", co znalazło potwierdzenie w liczbach. Celebrytka pokazuje jednak, że umie cieszyć się nawet z najmniejszych sukcesów.

