Taylor Swift znów atakuje Scootera Brauna i rodzinę Georga Sorosa. O co poszło?

Kolejna odsłona wojny pomiędzy Taylor Swift a Scooterem Braunem. Wokalistka zarzuciła menedżerowi gwiazd, że wydaje album z jej starymi utworami podczas pandemii koronawirusa. "Bezwstydna pogoń za pieniądzem" – napisała w mediach społecznościowych.

Taylor Swift nie ma zamiaru wyciszać konfliktu z Scooterem Braunem i pomagającymi mu firmami

Przypomnijmy, że wokalistka od kilku miesięcy toczy spór z Scooterem Braunem. Menedżer gwiazd wykupił prawa do wszystkich jej piosenek, stworzony jeszcze w wytwórni Big Machine. Kwota transakcji wyniosła ponad 300 milionów dolarów.

Swift jest zdania, że Braun od wielu lat stara się torpedować jej karierę, gdyż ta nie chciała z nim współpracować. Gdy więc pojawiła się okazja, aby przejąć muzykę Swift, Braun miał być bardzo zdeterminowany, aby dopiąć sprawę do końca.

W grudniu, gdy Swift odbierała tytuł kobiety dekady według magazynu "Billboard" ponownie poruszyła wątek jej praw do muzyki oraz wspomniała, że w całą transakcję zamieszany jest również George Soros.



"Po tym, jak odmówiono mi szansy nabycia mojej muzyki bezpośrednio, cały mój katalog został sprzedany Ithaca Holdings Scootera Brauna w transakcji, którą - jak mi powiedziano - ufundowała rodzina Sorosów, 23 Capital i Carlyle Group" - komentowała.

Temat posiadania praw do muzyki Taylor Swift (wokalistka wkrótce chce nagrać wszystkie płyty raz jeszcze, aby mieć do nich pełne prawa) wypłynął ponownie w czasie pandemii koronawirusa. Wokalistka dowiedziała się, że Braun wydał jej album koncertowy, który nagrała w radiu w 2008 roku, gdy miała 18 lat.



George Soros

"Big Machine podało datę wydania jako 2017 rok, ale tak naprawdę wydaje ją dziś wieczorem o północy. Zawsze jestem z wami szczera w tej sprawie, więc chciałam wam tylko powiedzieć, że to wydanie nie jest przeze mnie zatwierdzone. Wygląda na to, że Scooter Braun i jego sponsorzy finansowi, 23 Capital, Alex Soros i rodzina Soros oraz The Carlyle Group zobaczyli najnowsze bilanse i zdali sobie sprawę, że zapłacenie 330 milionów dolarów za moją muzykę nie było mądrym wyborem i potrzebują pieniędzy" - oświadczyła.

"To kolejna bezwstydna pogoń za pieniądzem, i to w czasie pandemii koronawirusa. To całkowicie w złym guście, ale w ich stylu" - zakończyła.