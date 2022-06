"Gdzie śpiewają raki" ("Where the Crawdads Sing") to adaptacja książki o tym samym tytule. Za reżyserię odpowiada Olivia Newman, a w głównej roli pojawia się Daisy Edgar-Jones. Piosenkę Taylor Swift będzie można usłyszeć w napisach końcowych.

Artystka napisała o "Caroline" na Instagramie:



"Półtora roku temu napisałam piosenkę o niesamowitej historii, historii dziewczyny, która zawsze żyła na uboczu. Dosłownie i w przenośni. Samotność zestawiona z niezależnością. Tęsknota i spokój. Ciekawość i lęk, wszystko zmieszane. Jej niezłomna delikatność... oraz to, jak świat zewnętrzny tego nadużył. Napisałam tę piosenkę w środku nocy, a później pracowałam nad piosenką z Aaronem Dessnerem. Zależało nam na poczuciu autentyczności w kontekście czasu, w którym dzieje się historia. Miałam marzenie, abyście kiedyś usłyszeli ten utwór. 'Carolina' jest już dostępna".



