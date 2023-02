"Lavender Haze" to trzeci po "Bejeweled" i "Anti-Hero" (zobacz!) teledysk promujący dziesiąty album Taylor Swift - "Midnights".

Taylor Swift wyreżyserowała i napisała scenariusz do kameralnego, lekko psychodelicznego klipu. W teledysku pojawia się Laith Ashley De La Cruz, transpłciowy aktor i aktywista. De La Cruz wciela się w rolę kochanka Taylor w wideo. W ciągu 9 dni nagranie obejrzano ponad 15 milionów razy.



Swift stworzyła singel razem z Jackiem Antonoffem, Zoe Kravitz oraz Markiem "Sounwave" Spearsem.



Reklama

Nowy album Taylor Swift i kolejne rekordy

Nowy album Taylor Swift - "Midnights" - trafił do sprzedaży 21 października 2022 roku. Trzy godziny po oficjalnej premierze ukazała się jego rozszerzona o siedem utworów wersja "3AM Edition".

"To zbiór napisanej w środku nocy muzyki, podróż przez lęki i słodkie sny. Drogi, które przemierzamy i demony, z którymi się mierzymy. Dla tych z nas, którzy się miotali, wycofali i zdecydowali się zapalić latarnie, aby wyruszyć na poszukiwania - z nadzieją, że może kiedy zegar wybije dwunastą... spotkamy samych siebie" - zapowiadała artystka.

"Midnights" to najlepiej oceniany do tej pory album artystki. Płyta opisywana jest w samych superlatywach i zbiera najwyższe noty, w tym od "Independent", "Rolling Stone" i "The Guardian". W serwisie Metacritic jej ocena wynosi 85/100.

"Midnights" to pierwszy album, który w takim tempie zyskał 500 milionów odtworzeń na Spotify. Swift pobiła również rekord notowania Billboard Hot 100. Wokalistka po premierze płyty ze swoimi piosenkami zajęła pierwsze 10 miejsc na liście.



Clip Taylor Swift Lavender Haze