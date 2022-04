Przypomnijmy, że w związku z pandemią koronawirusa, tegoroczna gala Grammy na początku roku została przełożona z 31 stycznia na 3 kwietnia. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Tak jak w ubiegłym roku prowadzącym będzie południowoafrykański komik Trevor Noah.

Najwięcej szans na statuetki mają: John Batiste (11 nominacji), Billie Eilish, Justin Bieber, Doja Cat, H.E.R. oraz Olivia Rodrigo (po osiem). Największą niespodzianką jest aż 11 nominacji dla Batiste'a. To amerykański wokalista, kompozytor, autor tekstów oraz lider zespołu Stay Human. Nagrywał i współpracował z najpopularniejszymi twórcami na świecie - Prince'em, Lennym Kravitzem, Edem Sheeranem. Na koncie ma osiem albumów studyjnych, a jego dyskografię zamyka płyta "We Are" z marca 2021 roku. Batiste jest też laureatem Oscara w kategorii najlepsza muzyka (skomponował ją razem z Trentem Reznorem i Atticusem Rossem).

Podczas gali na żywo wystąpią m.in. Billie Eilish, BTS, Olivia Rodrigo, Silc Sonic (projekt Bruno Marsa i Anderson .Paaka) i J Balvin.



W tegorocznej edycji Grammy zaszła spora zmiana - w czterech najważniejszych kategoriach (album roku, utwór roku, nagranie roku i najlepszy nowy artysta) liczbę nominowanych rozszerzono do 10 wykonawców.

Dowodzona przez Dave'a Grohla (wokal, gitara) grupa Foo Fighters została nominowana w trzech kategoriach: najlepsze wykonanie - rock ("Making a Fire"), najlepszy utwór - rock ("Waiting On a War") i najlepszy album - rock ("Medicine At Midnight").

Po nagłej i niespodziewanej śmierci perkusisty Taylora Hawkinsa (28 marca ciało muzyka znaleziono w hotelu w Bogocie przed koncertem) zespół odwołał całą swoją trasę. Teraz wiadomo, że grupa nie wystąpi także na gali Grammy.

Organizatorzy uroczystości planują specjalny hołd dla zmarłego muzyka. Na razie nie są jeszcze znane szczegóły. Jack Sussman, wiceprezes telewizji CBS od ponad 20 lat odpowiedzialny za Grammy, podkreślił, że chce to zrobić zachowując szacunek dla wszystkich zaangażowanych osób. "Jesteśmy cierpliwi, będziemy planować do samego końca" - dodał.

Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci 50-letniego Hawkinsa. Narodowy Instytut Medycyny Sądowej w Bogocie przekazał, że w moczu perkusisty Foo Fighters znaleziono aż 10 różnych substancji psychoaktywnych, w tym: marihuanę, opioidy, leki antydepresyjne i benzodiazepinę znajdującą się w lekach przeciwlękowych.

Kim był Taylor Hawkins?

Taylor Hawkins początkowo grał w kalifornijskiej formacji Sylvia. Pierwszy większy koncert zagrał z kanadyjską wokalistką Sass Jordan. W latach 1995-1997 był koncertowym perkusistą w zespole Alanis Morissette, gdy promowała swój przełomowy album "Jagged Little Pill". Muzyk pojawił się w jej teledyskach "You Oughta Know", "All I Really Want" i "You Learn".

Do Foo Fighters dołączył po konflikcie pomiędzy Dave'em Grohlem a pierwszym perkusistą Willem Goldsmithem, który poskutkował usunięciem tego ostatniego z zespołu. W Foo Fighters Grohl i Hawkins, obaj niezwykle utalentowani perkusiści, grający także na innych instrumentach, często zamieniali się rolami - wtedy Hawkins chwytał za mikrofon.



Muzyk miał też swój poboczny projekt Taylor Hawkins and the Coattail Riders. Wielokrotnie wspierał innych wykonawców w studiu i na scenie, m.in. zespół Coheed and Cambria i Slasha.