Zaledwie dzień przed premierą płyty świat obiegła informacja o samobójczej śmierci Chrisa Cornella (Soundgarden, Audioslave) , który był bliskim przyjacielem Chestera Benningtona . Mimo wielkich planów dotyczących koncertowania z nowym albumem, Linkin Park zostało zmuszone do ich zaniechania. 20 lipca 2017 roku Chester Bennington postanowił dołączyć do przyjaciela i również odebrał sobie życie . Wybrał na to szczególną datę, gdyż dokładnie tego dnia Cornell obchodziłby 53 urodziny. Był to cios dla fanów i całego muzycznego świata.

Set rozpoczęli od utworu "Talking to Myself" z najnowszej płyty, zaraz później wybrzmiały m.in. "Burn It Down", "The Catalyst", "Wastelands" czy "One Step Closer". Z zachowanych nagrań wiemy, że głos Chestera brzmiał tej nocy wyjątkowo. Bis składał się z pięciu piosenek:"Sharp Edges", "Numb", "Heavy", "Papercut" oraz "Bleed It Out".