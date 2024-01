Tak oddadzą hołd zmarłym gwiazdom. Wejściówki nawet po 20 tys. dolarów

Podczas wydarzenia zatytułowanego "Sinéad & Shane at Carnegie Hall", które będzie hołdem dla tych cenionych artystów, wystąpią m.in.: Cat Power, Glen Hansard, zespoły Dropkick Murphys, The Mountain Goats oraz Amanda Palmer i David Gray.

Reklama

W przedsprzedaży można już kupić pakiety VIP na ten koncert. Ich ceny wahają się od 300 do 20 tys. dolarów. Najdroższy, podwójny pakiet, dostępny będzie jedynie dla dwóch osób. A to dlatego, że oferuje on szereg atrakcji poprzedzających sam występ. Ci, którzy zdecydują się na tę opcję, będą mieli chociażby okazję wspólnie z organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia, Michaelem Dorfem, decydować o tym, które utwory ostatecznie wybrzmią na scenie. A już w trakcie występu goście będą mogli dołączyć do artystów na scenie podczas finału koncertu.

Sinead O'Connor nie żyje. Podano oficjalną przyczynę śmierci

Sinéad O'Connor odeszła 26 lipca 2023 roku w wieku 56 lat. Po ponad pół roku okazało się, że zmarła z przyczyn naturalnych, o czym 9 stycznia poinformował sąd w Southwark.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sinead O'Connor The Wolf Is Getting Married

Z kolei Shane MacGowan zmarł 30 listopada. Jego żona poinformowała, że przyczyną śmierci 65-letniego artysty było zapalenie płuc. Muzyk znany z grupy The Pogues od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, między innymi z zapaleniem opon mózgowych, z powodu którego przez wiele miesięcy leżał w szpitalu na oddziale intensywnej terapii.

Jak informuje na swojej stronie Carnegie Hall, dochód ze sprzedaży biletów na koncert "Sinéad & Shane at Carnegie Hall" zostanie przekazany na fundacji PEN American, która zajmuje się promowaniem literatury i działaniami na rzecz obrony wolności słowa i praw człowieka.

Kim był Shane MacGowan?

Shane MacGowan popularność zdobył jako wokalista i lider zespołu The Pogues. Muzycy punkowe brzmienia wymieszali z dźwiękami tradycyjnych irlandzkich instrumentów, jak banjo, cytra, mandolina, flażolet czy akordeon. Dodatkowo MacGowan w tekstach sięgał do swojego dziedzictwa (burzliwa historia Irlandii u boku większego sąsiada, a także życie imigrantów w Londynie) oraz literatury.

Na początku lat 90. MacGowan został jednak zwolniony przez swoich kolegów - powodem były głównie pijackie ekscesy, które doprowadziły do licznych braków w uzębieniu wokalisty - ostatniego naturalnego zęba miał stracić w 2008 r. To plus "charakterystyczna" uroda sprawiło, że Shane MacGowan w 2007 r. znalazł się na szczycie ułożonego przez internautów i blogerów rankingu najbrzydszych muzyków wszech czasów.

Po rozstaniu z The Pogues frontman kontynuował muzyczną podróż pod szyldem Shane MacGowan and the Popes (w sumie dwie płyty studyjne i liczne koncerty głównie na Wyspach i w Europie). W 2001 r. doszło do reaktywacji The Pogues z MacGowanem w roli wokalisty, jednak działalność ograniczyła się już tylko do koncertów i okazjonalnych wydawnictw składankowych. Ostatecznie w sierpniu 2014 r. grupa wystąpiła po raz ostatni.