Tajemnica Eda Sheerana ujawniona. Co robił w Polsce?

Poznaliśmy tajemnicę wakacji Eda Sheerana w Polsce.

Ed Sheeran wypoczywał w Polsce /Ewelina Wójcik /Show The Show

Brytyjski gwiazdor pochwalił się na Instagramie zdjęciami z Polski - czujni internauci od razu rozpoznali, co to za miejsca.

Na jednym ze zdjęć daje się rozpoznać Zamek Czocha, który znajduje się w miejscowości Sucha, niedaleko granicy z Czechami.

To jednak nie jedyne miejsce, które Ed Sheeran w naszym kraju już odwiedził. Zanim wyruszył na Dolny Śląsk, odwiedził krakowski Stary Kleparz. Tam zaopatrzył się w polskie wino. Ed najwyraźniej musi być dużym entuzjastą polskich trunków - przypomnijmy, że w teledysku do piosenki "Castle on the Hill" Sheeran popijał nasze Tyskie.

Z brytyjskim piosenkarzem do Polski przyjechał również jego fotograf, Zakary Walters. Na profilach obu panów na Instagramie można zobaczyć obszerną relację z urlopu w Polsce. Część zdjęć została wykonana nad rzeką Kwisą w województwie dolnośląskim.

"Pośrodku niczego" - tak jedną z fotografii podpisał Sheeran. Na innym zdjęciu fani rozpoznali natomiast jeden z lubańskich klubów.

Na jeszcze innej fotografii piosenkarz pozuje zaś ze swoim fotografem, wygłupiając się pośrodku polskiego lasu. "Teraz jesteś czarodziejem, Frodo" - zażartował Sheeran, który jest zresztą autorem hitu "I See Fire" z filmu "Hobbit: Pustkowie Smauga".

Teraz poznaliśmy dalsze szczegóły pobytu gwiazdora w naszym kraju.

"Wreszcie możemy odkryć przed wami tajemnicę, którą od kilku dni żyje cała Polska. Otóż tak to prawda - Ed Sheeran był na wakacjach w Polsce. Co więcej celem jego podróży był Zamek Rajsko" - czytamy na facebookowym profilu.



Okazuje się, że Ed Sheeran spędził tam wraz z przyjaciółmi aż 6 dni. W tym czasie zwiedzał okolicę, spacerował po lesie, grał w gry planszowe i po prostu wypoczywał.

"Przygotowaliśmy dla niego różne atrakcje jak pokazy rycerskie czy koncert muzyki dawnej, w który zresztą się włączył. Piosenkarz próbował także lokalnych przysmaków. Edowi bardzo smakowały dania serwowane przez naszego szefa kuchni, dzik pieczony na ogniu oraz polskie wina" - czytamy.

Zamek Rajsko podkreśla też na swoim profilu: "Ed Sheeran mógł za cel swojej wakacyjnej podróży wybrać dowolne miejsce na świecie - ciepłe morze, bezludne plaże, rozłożyste palmy, a wybrał... Zamek Rajsko. Jak nas przy swoim wyjedźcie zapewniał, był z tego pobytu baaaardzo zadowolony. Nie wiemy, czy jeszcze kiedyś do nas wróci, ale bardzo cieszymy się, że mogliśmy go poznać i osobiście przekonać się, że to bardzo miły chłopak. Ed we love you!".

Jak już informowaliśmy, 9 listopada zakończyła się amerykańska część światowej trasy koncertowej "Divide Tour". Kolejny etap rozpocznie się 13 lutego 2019 roku.

Przypomnijmy, że Brytyjczyk 11 i 12 sierpnia wystąpił w Polsce. Zobacz zdjęcia z jego koncertu na PGE Narodowym:

