Pomysł, który zainicjował Bob Dylan, nie spodobał się Damonowi Albarnowi , słynnemu wokaliście zespołu Blur . W niedawnym wywiadzie dla BBC artysta jasno podkreślił, że taki zakaz jest niepotrzebny. " Jeśli zaczniemy zakazywać różnych rzeczy, to gdzie to się skończy? Myślę, że trzeba po prostu się pojawić i zrobić swoje. Ludzie nie będą siedzieć w telefonie, jeśli będziesz się z nimi prawidłowo kontaktować" - stwierdził.

"Trenuj swój mózg, aby żyć chwilą i widzieć rzeczy, ale co ważniejsze: przestań irytować osobę za tobą. To denerwujące i rozprasza, nas również. Odłóż to i dorośnij. To przecież tylko dwie godziny. Na koniec występu zazwyczaj pozwalamy przecież nagrać piosenkę, więc dostajesz pamiątkę" - wyjaśnił swego czasu wokalista Toola, Maynard James Keenan, w wywiadzie dla "Phoenix New Times".