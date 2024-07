Metallica dała dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie - 5 i 7 lipca. Podczas tego drugiego koncertu w ramach krótkiego przerywnika pod tytułem "Kirk & Rob doodle" gitarzysta Kirk Hammett i basista Robert Trujillo sięgnęli po przebój "Kocham cię, kochanie moje" grupy Maanam ( sprawdź! ) . "Witajcie na imprezie" - zapowiedział Rob Trujillo, dodając, że ma "wiele szacunku" do zespołu, którego piosenkę wykona.

Metallica - Kocham Cię, Kochanie Moje (Maanam KORA) Live at PGE Narodowy, Warsaw, Poland 07.07.2024

"Nie było mnie tam, widziałem tylko nagrania z internetu, fragmenty. I to było naprawdę coś, jestem tym bardzo wzruszony" - opowiada w "Fakcie", dodając, że był tym bardzo zaskoczony.

"Mam bardzo pozytywne odczucia, tak samo jak te kilka lat temu, gdy Scorpions , niedługo po śmierci mamy, zadedykował jej jedną ze swoich piosenek podczas koncertu. Rodzice bardzo lubili Metallikę: uważali, że to świetny koncertowy zespół z wielką klasą" - dodał Mateusz Jackowski.

"Do dziś nie wiadomo, o kim myślała Kora pisząc tekst do największego przeboju Maanamu 'Kocham Cię kochanie moje'" - to z kolei zdanie Kamila Sipowicza, wieloletniego partnera i późniejszego męża wokalistki.