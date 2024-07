Metallica dała dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie - 5 i 7 lipca. Podczas tego drugiego koncertu w ramach krótkiego przerywnika pod tytułem "Kirk & Rob doodle" gitarzysta Kirk Hammett i basista Robert Trujillo sięgnęli po przebój "Kocham cię, kochanie moje" grupy Maanam ( sprawdź! ). "Witajcie na imprezie" - zapowiedział Rob Trujillo, dodając, że ma "wiele szacunku" do zespołu, którego piosenkę wykona.

Reklama

Przypomnijmy, że podczas poprzednich wizyt w naszym kraju ten duet po polsku wykonywał "Wehikuł czasu" grupy Dżem i "Sen o Warszawie" Czesława Niemena.



Wideo Metallica - Kocham Cię, Kochanie Moje (Maanam KORA) Live at PGE Narodowy, Warsaw, Poland 07.07.2024

Za oryginalną wersję "Kocham cię, kochanie moje" odpowiadali Kora (tekst) i Marek Jackowski (muzyka). Liderzy grupy Maanam już nie żyją - wokalistka zmarła w lipcu 2018 r. po długiej chorobie, a gitarzysta w maju 2013 r. na zawał serca.

Syn Kory i Marka Jackowskiego o występie Metalliki

Jak na wykonanie Metalliki zareagował jedyny syn Kory i Jackowskiego, Mateusz Jackowski?

"Nie było mnie tam, widziałem tylko nagrania z internetu, fragmenty. I to było naprawdę coś, jestem tym bardzo wzruszony" - opowiada w "Fakcie", dodając, że był tym bardzo zaskoczony.

"Mam bardzo pozytywne odczucia, tak samo jak te kilka lat temu, gdy Scorpions, niedługo po śmierci mamy, zadedykował jej jedną ze swoich piosenek podczas koncertu. Rodzice bardzo lubili Metallikę: uważali, że to świetny koncertowy zespół z wielką klasą" - dodał Mateusz Jackowski.

Na hołd dla Maanamu zareagowała też w mediach społecznościowych synowa Kory - Katarzyna Zielonka (żona Szymona Sipowicza).

"Jesteśmy w szoku z Szymonem. Metallica, dziękujemy! Największy hołd dla Kory i Maanamu" - napisała.

Piosenkę "Kocham cię, kochanie moje" Marek Jackowski miał skomponować dla swojej partnerki z czasów studenckich, Ewy Janickiej.

"Do dziś nie wiadomo, o kim myślała Kora pisząc tekst do największego przeboju Maanamu 'Kocham Cię kochanie moje'" - to z kolei zdanie Kamila Sipowicza, wieloletniego partnera i późniejszego męża wokalistki.