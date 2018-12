Sylwester we Wrocławiu: Village People i Kayah gwiazdami

Wrocław Respect - to idea przyświecająca tegorocznemu Sylwestrowi Miejskiemu. 31 grudnia organizatorzy planują zjednoczyć w Rynku ludzi różnych narodowości, kultur, wyznań i ras.

Kayah zaśpiewa na sylwestra we Wrocławiu AKPA

Artykuł Śpiewaj i tańcz, czyli o piosenkach, które mają swoje własne ruchy taneczne

"Teren imprezy zostanie otwarty ok. 19:30. Dla pierwszych gości przygotowaliśmy 2019 szalików, które będzie można otrzymać przy wejściu do Rynku. O 20:00 zgromadzonych gości powita Wrocław Respect Orchestra pod batutą Mariusza Dziubka. Rozpoczynamy blokiem klubowych hitów, które będą korespondować z wielką kulą disco górującą nad Rynkiem" - mówi Paweł Gołębski, reżyser i prowadzący tegorocznej imprezy.

Reklama

Podczas imprezy Wrocław Respect powita Nowy Rok aż czterokrotnie, jednocząc ludzi z różnych stref czasowych. O 21:00, 22:00 i 23:00 będziemy witać 2019 wraz z mieszkańcami krajów azjatyckich, afrykańskich i europejskich.

Ok. 23:00 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru - amerykańska grupa Village People. Legenda sceny disco da 45-minutowe show, które zwieńczy jej największy przebój, czyli "YMCA", nazywany gejowskim hymnem.

Clip Village People YMCA

Nowy Rok przywitają także Kayah, Natalia Lubrano, Aro Kłusowski, Katarzyna Mirowska, Marta Kołodziejczyk, Daniel Moszczyński, Anna Maria Mbayo i Mikołaj Woubishet.



"O 23:45 zabrzmi 'YMCA'. Na scenie obok Village People pojawi się kilkudziesięcioro tancerek i tancerzy, których przygotował Maciej 'Gleba' Florek. O 23:50 oddajemy hołd Freddiemu Mercury'emu i grupie Queen, grając 'Bohemian Rhapsody'. O 23:57 zaczynamy grać 'Freedom' George'a Michaela i tą piosenką wchodzimy w Nowy Rok. Trzy minuty po północy na scenie pojawi się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który złoży zgromadzonym życzenia, a następnie zagramy 'We Are The World'. Mniej więcej kwadrans po północy rozpocznie się przygotowany przez DJ-a Gambita i orkiestrę dętą mix największych klubowych hitów. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, a tych, którzy nie mogą dotrzeć do Rynku, zachęcamy do obejrzenia transmisji live na stronie Wroclaw.pl" - dodaje Paweł Gołębski.

Zdjęcie Village People w akcji / Kevin Winter / Getty Images

W tym roku zamiast fajerwerkami - miasto strzela atrakcjami. Prezydent Wrocławia podtrzymał trwającą już kilka lat tradycję, która zakłada rezygnację z pokazów pirotechnicznych w sylwestrową noc - kampania edukacyjna nosi tytuł "Wrocław nie strzela". Organizatorzy zadbali także o komfort osób niepełnosprawnych, przygotowując dla nich specjalny podest.