"To było bardzo dawno temu, kiedy nie graliśmy koncertów, tylko całe imprezy" - Robert Klatt, wokalista i keyboardzista mówi PAP Life o najbardziej feralnym sylwestrze w historii grupy Classic.

"Jechaliśmy busem gdzieś na Podlasie, wraz z całym sprzętem potrzebnym do grania. Panował straszny mróz. Były to czasy, kiedy paliwo zamarzało i właśnie to nam się przydarzyło. Pamiętam, że poszliśmy do kogoś, żeby nam pomógł, udzielił schronienia. Jakoś to przeżyliśmy, ale na sylwestra nie dojechaliśmy" - wspomina.

Przyjmując zaproszenie do udziału w "Sylwestrze Marzeń z Dwójką", Classic złamał pewną tradycję. Od lat członkowie zespołu końcówkę roku rezerwowali dla swoich rodzin, gdyż czuli przesyt koncertami. Być może tym razem muzycy będą jednak chcieli odrobić straty, jakie ponieśli, grając rzadziej z powodu pandemii.



Klatt, pytany o noworoczne postanowienia, wspomina, że jest nim huczne uświetnienie 30-lecia zespołu, które przypada na 2022 rok. "Chcielibyśmy przygotować smaczki dla naszych fanów, a przede wszystkim nagrać kilka nowych piosenek" - zapowiada.

"Sylwester Marzeń z Dwójką" będzie mieć bardzo mocną discopolową reprezentację. Wśród tuzów tego gatunku na scenie pojawią się m.in. Zenek Martyniuk (Akcent), Marcin Miller (Boys) oraz zespoły Milano, Defis i Playboys.