"Miałem nieporozumienie z panią Julią Wieniawą, z którą finalnie współpraca przebiegała super, ale kiedy pierwszy raz zobaczyła kostium, powiedziała bardzo mocne słowa na temat stylizacji, że to jest niedopuszczalne, nieakceptowalne. W konsultacji z reżyserem i z nią teoretycznie zrobiłem taki strój Maryi, powiedzmy. Ona na początku podeszła do tego z dystansem, ale finalnie zauważyła, że to nie jest wyjęte z kontekstu, tylko że to jest element wszystkich kostiumów na przedstawieniu. Potem dopytywała, gdzie jest ta "szmata paskudna", bo chciała w niej wystąpić. Sprawa wyszła na plus i finalnie dobrze nam się współpracowało" - opowiedział.