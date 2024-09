W ostatnim czasie po dłuższej przerwie do TVP powrócił Jacek Stachursky ( sprawdź! ) - był on jedną z gwiazd plenerowej trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską" .

"Moi kochani, dzięki wam kilkadziesiąt lat jestem człowiekiem estrady. Dzięki wam byłem wszystkim, co było, jestem wszystkim, co jest i będę wszystkim, co ma być" - podkreślał ze sceny w Chorzowie.