Napisana przez Stinga rockowa ballada "Every Breath You Take" pochodzi z wydanego w 1983 roku albumu "Synchronicity" i dziś jest uznawana za jeden z największych hitów grupy The Police. Piosenka zdobyła nagrodę Grammy, a w 2004 roku została sklasyfikowany na 84. miejscu listy 500. utworów wszech czasów magazynu "Rolling Stone". W 2019 roku amerykańska organizacja BMI wykazała, że "Every Breath You Take" jest najczęściej odtwarzaną piosenką w historii radia, a Sting odebrał w związku z tym specjalne wyróżnienie.

Sting kończy 70 lat

Sting ma powody do świętowania. Klip do "Every Breath You Take" The Police przekroczył miliard wyświetleń

Na tym jednak lista osiągnięć ballady "Every Breath You Take" się nie kończy. Kolejne zdobył właśnie nakręcony do niej skromny, czarno-biały klip wyprodukowany przez duet Godley & Creme. Jak informuje serwis "Variety", teledysk przekroczył magiczną liczbę miliarda wyświetleń na YouTube. To 225. wideoklip w historii tej platformy, któremu się to udało. Co ważne, jeśli chodzi o klipy nagrane w latach 80., to przed "Every Breath You Take" granicę miliarda odsłon przekroczyło tylko sześć utworów.

Pierwszym teledyskiem w historii YouTube, który zanotował ponad miliard wyświetleń, był klip do piosenki "Gangnam Style". Stało się to dokładnie 10 lat temu. W czerwcu 2015 roku ten sukces powtórzyła jedynie będąca zmorą wszystkich rodziców piosenka "Baby Shark Dance". Według portalu Statista dziś ma ona już ponad 11 miliardów odsłon, co jest absolutnym rekordem serwisu YouTube. Do października 2015 roku barierę miliarda wyświetleń przekroczyło w sumie dziesięć filmów. Na gwałtowny wzrost liczby teledysków "miliarderów" wyraźnie wpłynęła pandemia, bo według statystyk w lutym tego roku w tym gronie było już ponad 200 wideoklipów.

