"Nieskończenie fascynujący, nieskończenie odkrywczy i nieskończenie piękny" - tak wytwórnia zapowiada "The Harmony Codex", siódmy solowy album Stevena Wilsona. Premierę płyty wyznaczono na 29 września.

Tradycyjnie Brytyjczyk w całości stworzył nowy materiał, który nagrał w ukrytym studiu w garażu londyńskiej kamienicy. Do pomocy zaprosił muzyków z całego świata, w tym długoletnich współpracowników, takich jak Ninet Tayeb, Craig Blundell i Adam Holzman. Wśród nowych partnerów znaleźli się Jack Dangers (Meat Beat Manifesto) i Sam Fogarino (Interpol).

"Steven Wilson porusza się po plątaninie wspomnień i prowadzi słuchacza nieoczekiwanymi ścieżkami w cieniu refleksji, rozmyśleń i żalu" - czytamy w zapowiedzi.

Poznaliśmy już trzy utwory zapowiadające "The Harmony Codex" - "Economies Of Scale" , "Impossible Tightrope" i "Rock Bottom" . W tym ostatnim singlu razem z Wilsonem w duecie zaśpiewała Ninet Tayeb. To 39-letnia wokalistka, kompozytorka, modelka, aktorka i jurorka telewizyjnego programu "Rising Star" w Izraelu (lata 2021-2022), nazywana jedną z najsłynniejszych osób tamtejszej branży muzycznej. Zagrała też jedną z głównych ról w pokazywanym przez Netflix serialu "When Heroes Fly".



Z Wilsonem współpracuje przy jego solowych płytach od 2015 r., a Brytyjczyk nazwał ją "fantastyczną wokalistką z wspaniałym głosem". Najpopularniejszym ich wspólnym nagraniem jest "Pariah" z "To the Bone" (2017). "Legenda", "Wszystko wraca do normy", "Jesteście niesamowici" - zachwycają się internauci nową piosenką duetu.



Za reżyserię klipu "Rock Bottom" odpowiada Izraelczyk Nimrod Peled, pracujący już wcześniej z Ninet Tayeb, a także m.in. reprezentantkami Izraela na Eurowizję Noą Kirel (2023) i Eden Alene (2021) oraz Mergui i Miri Mesiką.

Steven Wilson - tracklista płyty "The Harmony Codex":

1. "Inclination"

2. "What Life Brings"

3. "Economies Of Scale"

4. "Impossible Tightrope"

5. "Rock Bottom"

6. "Beautiful Scarecrow"

7. "The Harmony Codex".

Przypomnijmy, że Wilson zapowiedział, że reaktywowana w 2021 r. jego grupa Porcupine Tree po tegorocznych koncertach zakończy występy na żywo. Lider nie wykluczył jednak, że w przyszłości pojawią się nowe nagrania formacji, która w 2022 r. wypuściła album "Closure/Continuation".



Kim jest Steven Wilson?

55-letni Brytyjczyk nazywany jest "artystą, który odnosi największe sukcesy spośród wszystkich brytyjskich muzyków, o których nigdy nie słyszeliście" ("Daily Telegraph"), "królem prog rocka" ("Guardian") czy "niezależna gwiazdą pop" ("Uncut"). Na koncie ma liczne nagrody, a swoim nazwiskiem podpisał ponad 50 płyt; jest też cenionym autorem remiksów klasycznych albumów (m.in. King Crimson, Jethro Tull, Yes, Marillion, Rush, Black Sabbath, Kiss).