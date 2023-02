"Stay Together - nie bądź obojętny": gwiazdy wspierają Ukrainę. Kto wystąpi?

"Chcemy głosem polskich i ukraińskich artystów przypomnieć, że wojna trwa. Potrzeba naszego wspólnego działania i solidarności, żeby ją zakończyć. Po raz kolejny głośno powiedzmy, że nie możemy być obojętni wobec bestialskich działań Rosji w Ukrainie. Poprzez ten koncert chcemy również podziękować wszystkim tym, którzy na różne sposoby wspierają ukraiński naród i zachęcić do dalszej pomocy" - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku BGK, który jest współorganizatorem wydarzenia.

Miejsce koncertu zostało wybrane nieprzypadkowo: lotnisko w Jasionce to punkt strategiczny na mapie Polski jeśli chodzi o wielowymiarową pomoc Ukrainie. To właśnie tu znajduje się ogromna baza transportowa i przeładunkowa sprzętu wojskowego, a także hub medyczny: stąd przewożeni są ranni i chorzy zza wschodniej granicy kraju.



W roli prowadzących pojawią się popularna prezenterka Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna i Ołeh Biłecki, dziennikarz telewizji Ukraina 24. Dla widzów zaśpiewają m.in. Kayah, Kuba Badach, IRA, Jan Borysewicz czy Ray Wilson. Nie zabraknie również artystów ukraińskich, w tym m.in. Jamali (zwyciężczyni Eurowizji z 2016 roku, znana widzom Polsatu również z programu "Taniec z gwiazdami"), Nastii Kamenskih i zespołu Haydamaky.



W repertuarze znajdą się takie przeboje, jak m.in. "Thank you, stranger" Jamali, "Hallelujah" Leonarda Cohena, "Imagine" Johna Lennona, "Don't give up" Petera Gabriela, "Knocking on Heaven's Door" Boba Dylana (zaśpiewa mieszkający na stałe w Polsce Ray Wilson, były wokalista Genesis) czy ukraińska pieśń ludowa "Czerwona kalina" . Wykonawcy przypomną również największe polskie klasyki m.in. "Wieża samotności" w interpretacji Kuby Badacha czy "Dni, których nie znamy" zaśpiewane przez Małą Armię Janosika.

Koncert "Stay Together - Nie bądź obojętny" będzie transmitowany w dwóch ukraińskich stacjach New Channel i Suspilne Kultura od godz. 20:00. Godzinę później rozpocznie się retransmisja na antenie telewizji Polsat oraz na stronie głównej Interii.