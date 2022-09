Singlem zapowiadającym album jest utwór "Caroline", jeden z największych przebojów zespołu, w zupełnie nowej wersji studyjnej nagranej w 2022 roku. "Quo'ing In - The Best of The Noughties" ukaże się 16 września 2022 roku. Wersja limitowana zawiera bonusową płytę z dziesięcioma wcześniej niepublikowanymi klasykami nagranymi na żywo i na nowo zmiksowanymi w 2022 roku.

Kompilacja zawiera też zupełnie nowe i nigdy wcześniej niedostępne wersje studyjne klasyków "Rockin' All Over The World", "Paper Plane" i "Caroline".

Album rozpoczyna się utworami z płyty "Heavy Traffic" z 2002 roku, który był pierwszym "właściwym" albumem lat dziewięćdziesiątych, po wydawnictwie z coverami "Famous In The Last Century". Album "Quo'ing In - The Best of The Noughties" czerpie również z "The Party Ain't Over Yet" (2005), "In Search Of The Fourth Chord" (2007), "Quid Pro Quo" (2011), "Bula Quo!" (2013), "Aquostic: Stripped Bare" (2014), "Acoustic II: That's A Fakt" (2016) i "Backbone" z 2019 roku oraz kilka innych perełek, wśród których znalazły się utwory z Brianem Mayem i Beach Boys.

Clip Status Quo In The Army Now

Lista utworów:

CD 1

1. Backbone (Out Out Quoin’ Mix 2022)

2. Looking Out For Caroline

3. Two Way Traffic

4. In The Army Now (Studio Version 2010)

5. Beginning Of The End

6. Round And Round

7. Rock 'n' Roll 'n' You

8. Raining In My Heart - with Brian May

9. Liberty Lane

10. Jam Side Down

11. Running Inside My Head

12. Electric Arena

13. Twenty Wild Horses

14. Blues And Rhythm

15. Gotta Get Up And Go

16. The Way It Goes

17. Bula Bula Quo - Kua Ni Lega

Clip Status Quo Running Out Of Time (Lyric Video)

CD 2

1. Caroline (2022 Studio Version)

2. Paper Plane (2022 Studio Version)

3. Rockin' All Over The World (2022 Studio Version)

4. Face The Music (7" single A-Side)

5. Cut Me Some Slack (Out Out Quoin’ Mix 2022)

6. The Party Ain't Over Yet (Single Mix)

7. Fun Fun Fun - with The Beach Boys

8. Pictures Of Matchstick Men (Aquostic Studio Version)

9. That's A Fact (Aquostic Studio Version)

10. I'm Not Ready

11. Tilting At The Mill

12. I’m Watching Over You

13. Mortified

14. Temporary Friend

15. I’ll Never Get Over You

16. Live Medley

17. Down Down (Aquostic Studio Version)

18. It's Christmas Time

Status Quo - legenda brytyjskiej muzyki

Grupa Status Quo na Wyspach Brytyjskich dorównuje popularnością The Rolling Stones. Działająca od 1967 r. formacja sprzedała na całym świecie ponad 120 mln singli i płyt.



Pierwsze początki zespołu to rok 1962, gdy 13-letni wokalista i gitarzysta Francis Rossi i jego rówieśnik, basista Alan Lancaster założyli grający prostą beatową muzykę zespół Scorpions. Po kilku zmianach nazwy i woltach stylistycznych zespół zwrócił się w stronę psychodelii. W 1967 roku już jako Status Quo muzycy nagrali przełomowy utwór "Pictures of Matchstick Man", który przyniósł im ogromną popularność. Wydany rok później przebojowy debiutancki album "Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo" ugruntował pozycję zespołu.



Po płycie "Spare Parts", wbrew protestom wytwórni, Status Quo radykalnie zmienił styl i image. T-shirty, długie włosy, podarte dżinsy i trampki, proste kompozycje z elementami hard rocka i boogie - jak na tamte czasy była to prawdziwa rewolucja.



Wideo STATUS QUO Rocking All Over The World (Live Aid 1985)

Po kilku latach nieustannego koncertowania w klubach zespół zdobył wierną publiczność. Czternaście albumów wydanych w latach 1972-1982 dotarło do pierwszej piątki na brytyjskich listach przebojów, a cztery z nich znalazły się na pierwszym miejscu. Dzięki przebojom "Down, Down", "Whatever You Want" czy "Caroline" grupa zyskała status legendy rocka, a ukoronowaniem jej kariery był występ na koncercie charytatywnym Live Aid. Ich utwór "Rockin' All Around The World" stał się hymnem imprezy.

Wydany latem 1986 roku album "In The Army Now" zdobył popularność nie tylko w Europie, ale i w Związku Radzieckim, gdzie tytułowy utwór stał się protest-songiem wymierzonym w wojenną politykę totalitarnego reżimu. Obecnie na koncie mają 32 albumy studyjne. Ostatni - "Backbon" - został wydany w 2019 roku. To pierwsza płyta wydana bez gitarzysty Ricka Parfitta, który zmarł w 2016 roku.