O śmierci poinformował przyjaciel Alana Lancastera, dziennikarz Craig Bennett. Basista miał chorować na stwardnienie rozsiane. Muzyk zmarł w swoim domu w Australii, gdzie przeprowadził się 45 lat temu.



Alan Lancaster był członkiem legendarnego składu Status Quo

Grupa Status Quo na Wyspach Brytyjskich dorównuje popularnością The Rolling Stones. Działająca od 1967 r. formacja sprzedała na całym świecie ponad 120 mln singli i płyt.



Pierwsze początki zespołu to rok 1962, gdy 13-letni wokalista i gitarzysta Francis Rossi i jego rówieśnik, basista Alan Lancaster założyli grający prostą beatową muzykę zespół Scorpions. Po kilku zmianach nazwy i woltach stylistycznych zespół zwrócił się w stronę psychodelii. W 1967 roku już jako Status Quo muzycy nagrali przełomowy utwór "Pictures of Matchstick Man", który przyniósł im ogromną popularność. Wydany rok później przebojowy debiutancki album "Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo" ugruntował pozycję zespołu.



Po płycie "Spare Parts" wbrew protestom wytwórni, Status Quo radykalnie zmienił styl i image. T-shirty, długie włosy, podarte dżinsy i trampki, proste kompozycje z elementami hard rocka i boogie - jak na tamte czasy była to prawdziwa rewolucja.



Po kilku latach nieustannego koncertowania w klubach zespół zdobył wierną publiczność. Czternaście albumów wydanych w latach 1972-1982 dotarło do pierwszej piątki na brytyjskich listach przebojów, a cztery z nich znalazły się na pierwszym miejscu. Dzięki przebojom "Down, Down", "Whatever You Want", czy "Caroline" grupa zyskała status legendy rocka, a ukoronowaniem jej kariery był występ na koncercie charytatywnym Live Aid. Ich utwór "Rockin' All Around The World" stał się hymnem imprezy.



Wydany latem 1986 roku album "In The Army Now" zdobył popularność nie tylko w Europie, ale i w Związku Radzieckim, gdzie tytułowy utwór stał się protest-songiem wymierzonym w wojenną politykę totalitarnego reżimu.

Alan Lancaster - życie w Australii

W latach 80. Lancaster wyjechał do Australii, gdzie uformował zespół The Angels, był też członkiem składu The Party Boys.W Status Quo działał natomiast do 2014 roku.



Przypomnijmy, że w grudniu 2016 roku zmarł innym muzyk Status Quo - gitarzysta Rick Partiff.