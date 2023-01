Chodnikov to czteroosobowy zespół łączący hip-hop z gatunkami takimi jak funk czy rock. Na ich debiucie zatytułowanym "Płyta Chodnikova" nie zabrakło klasycznych hip-hopowych beatów, elementów elektroniki, ale także eksperymentów z brzmieniem klarnetu i gitary klasycznej.

Na dwóch ubiegłorocznych singlach kolektyw zaprezentował swoje nieco odmienne oblicze, najpierw serwując słuchaczom ponury w przekazie, transowy "Dziki Wschód", a następnie zakorzenione w latach 90. rapcore’owe "Ripostfactum". Tym razem Chodnikov również ucieka od hip-hopowych schematów. "Diabelski młyn" to połączenie alternatywnego rocka z rapową energią i przecinającymi całość skreczami Eproma.



"Zalążek tego kawałka powstał w wyniku bardzo krótkiego i chaotycznego spotkania, podczas którego każdy miał w rękach nie ten instrument, którym posługuje się najczęściej. Z tego może wynikać jego dość prosta forma, ale też całkiem nowa energia i spontaniczność" - mówi Jacek Serafin, wokalista i koproducent singla.



To nie pierwszy raz, kiedy w działaniach Chodnikova swoje palce macza DJ Eprom. Od początku pracy nad nową płytą to właśnie on odpowiada za analogowy miks i mastering. Tym razem współpraca przybrała również charakter twórczy.

Reklama

Wideo Chodnikov - Diabelski młyn feat. DJ Eprom

Utwór był wykonywany przedpremierowo już w trakcie ubiegłorocznych koncertów Chodnikova w różnych zakątkach Polski, gdzie często spotykał się z dużym entuzjazmem publiki. Jak przekonują członkowie zespołu, "Diabelski młyn" stał się z marszu jednym z kluczowych punktów setlisty.



"Ludzie na koncertach słysząc ten kawałek pierwszy raz, ostatnie refreny śpiewają już razem z nami. To uwalnia energię. Diabelski kręci dobry młyn" — żartuje BartazZ.



Animowany klip do muzyki stworzyła Natalia Kwiatkowska, graficzka i ilustratorka, która rozpoczęła współpracę z zespołem już przy okazji pierwszego krążka w 2020 roku. Była wówczas odpowiedzialna zarówno za oprawę graficzną albumu, jak i teledyski do utworów "Bożek" i "Rumba".



Clip Chodnikov Dziki Wschód feat. Rajka