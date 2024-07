Madonna to 66-letnia artystka, która całe swoje życie podporządkowała muzycznej karierze. Mimo to udało jej się znaleźć czas na sprawy rodzinne, takie jak wychowywanie sześciorga dzieci. Piosenkarka często publikuje w mediach społecznościowych treści, w których chwali się swoim życiem codziennym. Jej obserwujący pozostają więc w stałym kontakcie ze swoją idolką i są w stanie śledzić jej życie - nie tylko to zawodowe.

Madonna już wcześniej publicznie przyznawała, że chciałaby, aby jej dzieci same doszły do sukcesu. Wychowuje je do momentu dorosłości, jednak później pragnie nauczyć ich dorosłości. "Myślę, że to, czego moje dzieci nauczyły się (...) to, że jeśli chcesz podążać za swoimi marzeniami, musisz ciężko na nie pracować" - napisała w mediach społecznościowych kilka miesięcy temu, wyrażając we wpisie wdzięczność za to, że dzieci wystąpiły z nią na koncertach. Dodała jednocześnie, że czasem "działają sobie nawzajem na nerwy", natomiast zawsze pozostają kochającą się rodziną.