Specjalna dieta Beyonce po urodzeniu bliźniąt. Jak gwiazda wróciła do formy?

Beyonce spędziła 44 dni na rygorystycznej diecie, by wrócić do formy po urodzeniu bliźniąt. Gwiazda zdradziła, ile ważyła po ciąży.

Beyonce wystąpiła na Coachelli w 2018 roku jako główna gwiazda festiwalu /Kevin Winter /Getty Images

W 2017 roku Beyonce miała zaśpiewać na kultowym festiwalu Coachella jako główna gwiazda. Niestety wokalistka ostatecznie przełożyła swój występ na 2018 rok z powodu bliźniaczej ciąży i problemów z nią związanych.



Artysta podjęła tę trudną decyzję po konsultacjach z lekarzami. Na szczęście rok później dała wyczekiwany przez fanów show, który w tym roku został wydany w postaci filmu "Homecoming: A Film by Beyoncé".



Gwiazda była pierwszą czarnoskórą headlinerką tego festiwalu i przetarła szlaki dla swoich następczyń. Jej koncert był hołdem złożonym amerykańskim szkołom i uniwersytetom, które od XIX wieku zajmowały się kształceniem osób czarnoskórych.



Przygotowania do występu trwały długo, a punktem wyjścia była dla Beyonce praca nad formą po ciąży.



"Były dni, gdy myślałam, że już nigdy nie będę taka sama fizycznie. Że nie odzyskam swojej siły i wytrzymałości. Pod koniec ciąży ważyłam niemal 100 kilogramów. Po porodzie moje ciało nie było takie samo, moja głowa chciała być z moimi dziećmi" – powiedziała w dokumencie "Homecoming" gwiazda.



Teraz Beyonce opublikowała krótkie wideo, które nawiązuje do tamtych czasów, trudnego czasu diety i intensywnych treningów. Na wstępie widzimy, jak wokalistka wchodzi na wagę i pokazuje z jakiego punktu zaczęła. Ważyła wtedy około 80 kilogramów.



Beyonce, by zrzucić zbędne kilogramy poddała się 22-dniowej diecie, która następnie przedłużyła o kolejne 22 dni. W tym czasie gwiazda jadła same rośliny, ważne było to, by były one jak najmniej przetworzone. Jak podkreśla wokalistka taki sposób odżywiania nie tylko pozwolił jej schudnąć, ale dawał też niezbędną energię i siły do pracy i ćwiczeń fizycznych. Oczywiście w diecie towarzyszył jej specjalista i sztab ludzi, którzy zapewniali jej odpowiednie posiłki. Sama Beyonce skupiała się w tym czasie na ćwiczeniach i przygotowywaniu występu.