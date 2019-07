Beyonce złamała protokół podczas spotkania z Meghan Markle

Spotkanie Beyonce z Meghan Markle podczas premiery filmu "Król lew" komentowały media na całym świecie. Eksperci od etykiety donoszą natomiast, że popularna wokalistka dwukrotnie złamała królewski protokół. Co takiego zrobiła?

Europejska premiera filmu "Król Lew", w którym Beyonce gra główną rolę obok Donalda Glovera, Jamesa Earla Jonesa i Chiwetela Ejiofora, odbyła się 14 lipca.

Następnego dnia media na całym świecie rozpisywały się n temat spotkania jednej z najpopularniejszych wokalistek na świecie z książęcą parą. Na pokaz przybyli bowiem książę Harry oraz księżna Meghan.

Beyonce miała przywitać się z Markle słowami "Cześć moja księżniczko". Eksperci zwracają uwagę natomiast, że gwiazda złamała królewski protokół aż dwukrotnie. W jaki sposób?

Wokalistka na przywitanie uścisnęła się z księżną, a inicjowanie dotyku z koronowaną głową jest według przyjętych zasad zabronione.

