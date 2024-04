Po wydanym w 2023 roku debiutanckim albumie "Back To The Beginning", Sons Of Cult najwyraźniej nie zasypiają gruszek w popiele i w oczekiwaniu na jego pełnoprawnego następcę, już w połowie maja oddadzą w ręce fanów heavy metalu EP-kę.



Na “Desolation" znajdziemy cztery premierowe utwory ("Here We Are", "Desolation", "Now It's My Turn", "Too Late Again"), których stylistyka to, jak czytamy, swoisty hołd złożony muzykom i zespołom z lat 80., takim jak Dio, Saxon, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, AC/DC, Judas Priest i Scorpions.



Kto stoi za projektem Sons Of Cult?

Przypomnijmy, że Sons Of Cult powstał pod koniec 2020 roku z inicjatywy weterana hiszpańskiej sceny metalowej Vicente J. Payá (gitara; także w szeregach m.in. Unbounded Terror, Golgotha, Bis·nte, Holycide), oraz Jordiego Segury (perkusja) i Jaume Vilanovy (wokal; Whoremagedon, War Pigs), do których nieco później dołączyli Vicky Offidani (bas) i Dan Garcia (gitara).



EP-ka "Desolation", podobnie jak pierwszy longplay, trafi na rynek z nalepką madryckiej Fighter Records. Materiał, którego premiera odbędzie się 16 maja, dostępny będzie w wersji CD (digipack) oraz drogą elektroniczną.



Premierowego utworu “Now It's My Turn" Sons Of Cult możecie posłuchać poniżej: