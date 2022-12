Sons Of Cult: Debiutancki album "Back To The Beginning" na początku 2023 roku

"Back To The Beginning", debiutu kwintetu z Majorki, zarejestrowano w studiu Black Night. Okładkę zaprojektował José Vives.

Pierwszy longplay muzyków z Balearów trafi do sprzedaży 5 stycznia 2023 roku nakładem madryckiej Fighter Records i będzie dostępny w edycji CD oraz drogą elektroniczną.



Dodajmy, że Sons Of Cult powstał pod koniec 2020 roku z inicjatywy weterana hiszpańskiej sceny metalowej Vicente J. Payá (gitara; także w szeregach m.in. Unbounded Terror, Golgotha, Bis·nte, Holycide), oraz Jordiego Segury (perkusja) i Jaume Vilanovy (wokal; Whoremagedon, War Pigs), do których nieco później dołączyli Vicky Offidani (bas) i Dan Garcia (gitara).

Reklama

Poza autorskimi utworami, na debiucie Sons Of Cult znajdziemy także "Desert Song“, przeróbkę Michael Schenker Group.

Z właśnie wypuszczonym utworem "Fighters" Sons Of Cult możecie się zapoznać poniżej:

Wideo SONS OF CULT - Fighters (Official Lyric-Video) [2023]

Nie zapomnijcie też posłuchać opublikowanego w listopadzie numeru "But Not Me":

Wideo SONS OF CULT - But Not Me [2023]

Sons Of Cult - szczegóły albumu "Back To The Beginning" (tracklista):

1. "Fighters"

2. "But Not Me"

3. "Fake"

4. "Evil Trail"

5. "Always"

6. "The Farewell Song"

7. "The Power Of Music"

8. "I Don't Care"

9. "War"

10. "I Wanna Go Out"

11. "Desert Song“ (przeróbka Michael Schenker Group).