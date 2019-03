Sofia Reyes, Rita Ora i Anitta razem. Zobacz teledysk "R.I.P."

Ponad 11 mln odsłon ma już teledysk do utworu "R.I.P." - wspólnej piosenki Sofii Reyes, Rity Ory i Anitty.

Anitta, Sofia Reyes i Rita Ora nagrały wspólnie popowy przebój /Warner Music Poland

"To nie jest zwyczajna piosenka. Zawiera przesłanie, którego wszyscy powinni posłuchać. Każdego warto zachęcać, aby unikał bzdur, które powstrzymują nas przed spełnianiem marzeń i robieniem rzeczy, które nas uszczęśliwiają. Czułam się niesamowicie silna, pracując z tymi dwiema super kobietami. Wspaniałe jest, że mogłyśmy stworzyć przesłanie, pod którym wszystkie możemy się podpisać" - mówi mieszkająca od lat w Los Angeles Sofia Reyes.

Nominowana do latynoskich Grammy wokalistka rodem z meksykańskiego Monterrey do współpracy zaprosiła Ritę Orę oraz brazylijską gwiazdę Anittę.

Wokalistki apelują w piosence o to, aby więcej było w nas współczucia, nadziei i radości, a swój przekaz kierują przeciwko wszystkim siłom, które próbują nam je odebrać.

"Kiedy Sofia zaprosiła mnie do nagrania wspólnej piosenki, zgodziłam się od razu. W końcu ona i Rita są znakomitymi wokalistkami. W piosence chodzi o odrzucenie wszelkich bzdur, pożegnanie się z nudnymi ludźmi, zaprzestanie marnowania czasu. Śpiewamy trochę po angielsku, trochę po hiszpańsku, a nawet trochę po portugalsku. Bardzo podoba mi się tekst. A wideo jest po prostu piękne, kolorowe, zupełnie inne od tego, co robiłam wcześniej. Kręciliśmy je w styczniu 2019 w Los Angeles. Cieszę się, że mogłam w tym uczestniczyć i reprezentować Brazylię" - dodała Anitta.

Clip Sofia Reyes R.I.P. (feat. Rita Ora & Anitta)

Sofia Reyes napisała "R.I.P." z doskonale znanymi współpracownikami, którymi są Shari Short, Omar Tavarez, Chaz Mishan oraz Thomas Augusto. Za brzmienie odpowiadają The Fliptones (m.in. Jason Derulo, Flo Rida) i producent Tainy (m.in. Cardi B, J Balvin).

"R.I.P." to następca przeboju "1, 2, 3", który Reyes nagrała z Jasonem Derulo i De La Ghetto. Klip ma już ponad 480 mln odsłon.

Clip Sofia Reyes 1, 2, 3 (feat. Jason Derulo & De La Ghetto)

Pochodząca z Brazylii Anitta ma na koncie współpracę z m.in. J. Balvinem, Alesso, Major Lazer, Poo Bear, Pharrellem Williamsem i Iggy Azaleą.

Anitta na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Rio (5 sierpnia 2016 r.) 1 8 Brazylijska wokalistka Anitta była jedną z gwiazd, które pojawiły się na otwarciu igrzysk olimpijskich w Rio Autor zdjęcia: Elsa Źródło: Getty Images 8

Z kolei Rita Ora to brytyjska wokalistka, która na świat przyszła w Prisztinie (obecnie Kosowo, wówczas Jugosławia) w albańskiej rodzinie. Co ciekawe, Rita ma swoim dorobku przebój o tytule "R.I.P." (sprawdź!) ze swojej debiutanckiej płyty "Ora" (2012), która osiągnęła szczyt brytyjskiego notowania. Do jej największych przebojów należą m.in. "How We Do (Party)", "I Will Never Let You Down", "Your Song", "Lonley Together" (posłuchaj!) nagrany z nieżyjącym już Aviciim, a także "Anywhere" (posłuchaj!) i "For You".

Wideo Rita Ora boi się trzydziestki (Cover Video/x-news)

Szykowna i seksowna Rita Ora 1 6 Rita Ora wzięła udział w 64. gali przyznania nagród Evening Standard Theatre Awards w Londynie. Zobaczcie, jak prezentowała się brytyjska wokalistka! Autor zdjęcia: PALACE LEE/WEIR PHOTOS / SplashNews.com Źródło: East News 6