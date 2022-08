Podczas środowej (10.08) premiery filmu "Day Shift", w którym obok Jamiego Foxxa pojawia się również Snoop Dogg, raper zaskoczył dziennikarza "Entertainment Tonight" sensacyjną nowiną. Autor hitu "Drop It Like It's Hot" zdradziła, że znowu połączył swoje siły z Dr. Dre. Wiele wskazuje na to, że legendy rapu szykują dla swoich słuchaczy nowy album.

Sam Snoop pozostawał raczej powściągliwy w wyznaniach. "Szykujemy coś małego. Nie chcę o tym zbyt dużo mówić, ale znowu jesteśmy razem. Minęło 30 lat odkąd ostatni raz pracowaliśmy nad płytą, teraz ponownie tworzymy coś razem" - zdradził raper.

Reklama

Wideo Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige & Kendrick Lamar FULL Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show

Snoop Dogg i Dr. Dre znowu razem. "To błogosławieństwo"

Bardziej wylewny okazał się współzałożyciel wytwórni Death Row Records, Michael "Harry-O" Harris. W niedawnej rozmowie z serwisem "Vibe" "Harry-O" wyjawił, że Snoop i Dre ciężko pracują w studiu nad nowym albumem.

"To prawdziwe błogosławieństwo, że mogłem siedzieć i obserwować Snoop Dogga i Dr. Dre nagrywających razem kolejny album" - zdradził Harris.

Dodał, że to, co mógł obserwować w studio przypomniało mu rok 1992, kiedy Dr. Dre i Snoop pracowali nad swoimi debiutanckimi albumami, bo "chemia" między wykonawcami jest taka sama jak trzy dekady temu.

W lutym tego roku dwaj artyści mogli wspólnie świętować swój wielki sukces. Kultowy singiel "Still D.R.E." pokonał rekordowy próg wyświetleń na platformie YouTube, osiągając pułap ponad miliarda odsłon.

Clip Dr. Dre Still D.R.E. ft. Snoop Dogg

Czytaj także:

Cliff Richards pojawi się w filmie o artystach, których niesłusznie oskarżono o molestowanie

Boli od samego patrzenia. Jurorzy "Mam talent" nie wierzyli w to, co widzą

Marcus Mumford: Byłem molestowany w wieku 6 lat