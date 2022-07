Dwa miesiące po zabójstwie 2Paca pojawił się album "The Don Killuminati: The 7 Day Theory". Nie znalazło się na nim jednak tyle znanych nazwisk co na najsłynniejszym "All Eyez On Me" (wystąpili tam m.in. Dr. Dre, Snoop Dogg czy George Clinton).

Na ostatnim krążku nie było tak znamienitych gości, ale miało pojawić się jedno dość znaczące nazwisko. Wygadał się syn Quincy'ego Jonesa, Jones III, który twierdzi, że podjęto kroki, by Michael Jackson zaśpiewał w utworze "Thug Nature", który miał znaleźć się na albumie.

Reklama

2pac skończyłby 50 lat 1 / 7 Tupac Amaru Shakur urodził się w Brooklynie, w 1971 roku. Jego rodzice należeli do Czarnych Panter - organizacji stawiającej sobie za cel samoobronę czarnoskórej ludności w USA. Jego rodzice rozeszli się, a matce, która go wychowywała, nie powodziło się najlepiej, przez co przenosiła się z dziećmi z miasta do miasta. Pomimo tego 2Pac jako nastolatek chodził do prestiżowej Baltimore School of the Arts. Źródło: Getty Images Autor: Raymond Boyd udostępnij

Michael Jackson nie wystąpił z 2Pakiem

Nie doszło do tego z powodu konfliktu 2Paca z Biggie'm, który chwilę wcześniej gościnnie wystąpił w piosence "This Time Around" Jacksona. Była ona dla Króla Popu wyjątkowa, bo to w niej odnosił się m.in. do zarzutów o molestowanie dzieci.

"Więc ustawiłem spotkanie na ranczu Neverland. Poszedłem tam i powiedziałem o tym [współpracy] Michaelowi. I wiecie co odpowiedział? On lubił Biggiego" - zdradza Quincy Delight Jones III. W końcu w piosence wykorzystano sample z piosenki "Human Nature" Jacksona, a ona sama została wydana dopiero w 2000 roku na albumie "Too Gangsta For Radio".

Wideo 2Pac - Thug Nature

Przy okazji QD3 opowiedział o tym, jak pracowało się z Tupakiem Shakurem. Według jego opowieści, raper nie lubił, gdy ktoś przychodził nieprzygotowany na sesje nagraniowe. "Pac brał wszystkie moje bity, łącznie z tymi, których nigdy nie zagrałbym ludziom" - wyznał. "Dostałem lekcję, że musisz być bardziej spontaniczny, a on nauczył mnie jak myśleć i jak to robić. Pac irytował się, gdy siedziałeś i bawiłeś się dźwiękami prawie tak, jakbyś trochę nie szanował jego czasu" - wspomina Jones III.

Pomimo braku udziału Jacksona w nagrywaniu płyty, "The Don Killuminati" jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, ale też najlepiej sprzedającym się albumem w jego dorobku. W pierwszym tygodniu sprzedaży trafił do topki Billboard 200 - do nowych właścicieli trafiło aż 660 tysięcy kopii albumu.