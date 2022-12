Informacja o odejściu z zespołu Dave'a Claytona została zamieszczona w mediach społecznościowych Simply Red . Klawiszowiec, który występował z grupą przez niemal 20 lat chce skupić się na rodzinie.

"Smutna wiadomość dla Simply Red. Nasz drogi przyjaciel i kolega Dave Clayton ogłosił, że nie chce dłużej koncertować i nieuchronnie opuszcza zespół. W pełni szanujemy jego decyzję. Trasa koncertowa to wyzwanie nawet dla młodych chłopaków! Dave jest uroczą, godną podziwu istotą ludzką, która jak rozumiemy chce spędzać więcej czasu ze swoją wspaniałą partnerką Sue. Wszyscy w Simply Red życzymy mu pomyślnej i szczęśliwej przyszłości i dziękujemy za jego wspaniały wkład przez wiele lat" - czytamy w oświadczeniu.

Dave Clayton żegna się z Simply Red

Ekipa dowodzona przez wokalistę Micka Hucknalla zakończyła właśnie trasę promującą album "Blue Eyed Soul" z listopada 2019 r. W ostatnich miesiącach grupa intensywnie koncertowała w całej Europie - zagrała m.in. kilkanaście koncertów w Wielkiej Brytanii, ale także Hiszpanii, Danii czy Norwegii. A także w Polsce - wystąpili w Łodzi.

Simply Red ma w dorobku ponad 60 mln sprzedanych płyt. Do największych przebojów należą takie utwory, jak m.in. "Holding Back The Years", "If You Do not Know Me By Now", "Something Got Me Started", "Right Thing", "Stars","Fairground", "The Air That I Breathe".

Grupa Micka Hucknalla w 2015 r. powróciła po 5-letniej przerwie. Ukazał się wówczas album "Love" z premierowym materiałem, a formacja ruszyła w trasę z okazji 30-lecia działalności. "Lubię rocznice, a ta jest wielka. Czuję, że to dla nas dobry i odpowiedni moment" - mówił wówczas rudowłosy lider.

Pod koniec 2016 r. w Irlandii i Wielkiej Brytanii zespół zagrał specjalne koncerty z okazji 25. rocznicy wydania płyty "Stars".

Z oryginalnego składu zespołu możemy wciąż podziwiać Micka Hucknalla (wokal) oraz Iana Kirkhama (saksofon). Grupę tworzą także Steve Lewinson (bas), Kenji Suzuki (gitara), Kevin Robinson (trąbka, instrumenty dęte) oraz Roman Roth (perkusja).

Teraz muzycy zapowiadają kolejne koncerty na okres letni 2023 - niestety, tym razem bez Claytona. Nie wiadomo na razie, kto zastąpi go w zespole.