Nick Barker, legendarny perkusista z Wielkiej Brytanii, od dłuższego czasu zmaga się z postępującą niewydolnością nerek. Mimo choroby, 50-letni muzyk koncertował i starał się kontynuować swoją barwną karierę w świecie ekstremalnej muzyki metalowej. Jego stan zdrowia uległ jednak pogorszeniu. Całkowita niewydolność nerek i konieczność poddawania się dializom wykluczyły go z życia zawodowego. W związku z zaistniałą sytuacją w sieci ruszyła kampania mająca na celu finansową pomoc dla angielskiego perkusisty.

"Jak wielu zauważyło, w 2022 roku Nick był kilkukrotnie hospitalizowany, czasami również na trasie. Podczas tych wizyt odkryto, iż praca jego nerek się pogarsza. Z poświęceniem starał się dbać o siebie uczestnicząc w trasach i kontynuując swoją karierę muzyczną. Swoje życie poświęca właśnie temu oraz swoim córkom, które są jego siłą napędowa. Niestety, wszystko to odbiło się na jego zdrowiu i nerki całkowicie mu wysiadły. Radzi sobie z tym najlepiej jak potrafi, sam. Poświęciwszy tak wiele muzyce, nam, przyjaciołom i fanom, teraz to on potrzebuje nas, jako że obecnie nie jest w stanie pracować w związku z harmonogramem dializ i skupianiem się na własnym zdrowiu" - napisała w apelu Brandi Campanile, która zainicjowała kampanię zbierania pieniędzy na pomoc Nickowi Barkerowi za pośrednictwem platformy GoFundMe.

Nicholas Howard Barker zaczął grać na bębnach w wielu lat 13. Na jego styl grania, jak sam mówi, istotny wpływ mieli Neil Peart (Rush), Gene Hoglan (m.in. Death i Dark Angel), Clive Burr i Nicko McBrain (perkusiści Iron Maiden), Dave Lombardo (Slayer) i Pete Sandoval (Morbid Angel).



Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że poważna zawodowa kariera Nicka Barkera rozpoczęła się w pierwszej połowie lat 90. w szeregach brytyjskiej blackmetalowej grupy Cradle Of Filth , z którą nagrał cztery albumy i odbył szereg tras koncertowych po całym świecie. Równie wielkie sukcesy komercyjne odnosił w latach 1999-2004 w barwach norweskiego Dimmu Borgir .

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dimmu Borgir Progenies of the Great Apocalypse

Barker jest także jednym z najbardziej rozchwytywanych perkusistów sesyjnych, na przestrzeni lat z jego usług i talentu - zarówno w ramach koncertowania, jak i prac studyjnych - korzystały bowiem tak uznane grupy jak choćby Testament, Exodus, Old Man’s Child, Gorgoroth, Brujeria, God Seed, Anaal Nathrakh, Lock Up, Shining i Benediction.

Zobacz Nicka Barkera w akcji w barwach międzynarodowej grupy Lock Up podczas krakowskiego koncertu w 2017 roku: