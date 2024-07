Legendarne buty Elvisa Presleya, którym nieśmiertelność zapewniła znana piosenka, właśnie zostały sprzedane. Aukcję poprowadził dom Henry Aldridge & Son, a wygrał ją amerykański kolekcjoner, zamieszkujący stan Kalifornia w USA. Kwota, jaką zapłacił za niebywałe znalezisko zwala z nóg! Buty kosztowały go bowiem 150 tys. dolarów, czyli około 600 tys. złotych.

Cena butów Elvisa Presleya podkreślała ich pamiątkową wartość

Aukcjoner po sprzedaży udzielił wywiadu "Good Morning America", w którym wyznał, że koszt butów legendarnego muzyka był odpowiedni w stosunku do wartości sentymentalnej, jaką w sobie noszą. "Cena odzwierciedlała wagę tak kultowego przedmiotu. Sprzedaż butów zwraca uwagę na ikoniczność i nieustającą fascynację osobą Elvisa" - wyjaśnił aukcjoner Andrew Aldridge.

Według opisu aukcji, Elvis Presley nosił zamszowe, niebieskie buty głównie w latach 50. Stały się one znakiem rozpoznawalnym artysty w 1956 r., kiedy wystąpił on w telewizji, w programie "Steve Allen Show". Wspomniał wówczas o swoim obuwiu przed zaśpiewaniem piosenki "I Want You, I Need You, I Love You".

Przez wiele lat kultowe buty Presleya leżały u jego przyjaciela

Presley ofiarował swoje kultowe buty bliskiemu przyjacielowi, Alanowi Fortasowi, w prezencie. Zrobił to w 1958 r., kiedy został powołany do służby wojskowej. Mężczyzna zatrzymał buty na te wszystkie lata i nie dopuścił do ich zaginięcia czy zniszczenia.

Zdjęcie Oryginalne "Blue Suede Shoes" Elvisa Presleya / Michael Loccisano/Getty Images / Getty Images

Autentyczność obuwia została potwierdzona przed aukcją przez założyciela muzeum Elvisa Presleya i jego bliskiego przyjaciela - Jimmy'ego Velveta. Została określona także cena wywoławcza, która wynosiła 70 tys. dolarów.

W "Blue Suede Shoes" Elvis śpiewał właśnie o tym obuwiu

Elvis śpiewał o swoich kultowych butach w piosence "Blue Suede Shoes". "Możesz spalić mi dom, ukraść mój wóz, wypić drinka. Rób co chcesz, ale nie tykaj moich niebieskich zamszaków" - słyszymy w kultowym utworze.