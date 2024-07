Sławomir i Zenon Martyniuk podjęli się napisania wakacyjnego hitu. Wielu fanów disco polo od lat czekało, aż duet ten wspólnie wejdzie do studia nagraniowego i stworzy przebój, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Sami artyści zapowiadali piosenkę jako coś spektakularnego. "Kochani, chciałem wam powiedzieć, że nadeszła ta chwila, na którą bardzo długo czekałem, ustawiałem się w kolejce latami. Wreszcie się doczekałem i zaśpiewam duet z..." - rozpoczął Sławomir w zapowiedzi piosenki. "Cześć kochani, kłania się Zenek Martyniuk. Niedługo będzie duet, jakiego chyba w Polsce nie było: Zenek & Sławomir, Sławomir & Zenek" - dokończył Zenek Martyniuk.

Sławomir nie szczędzi komplementów Kajrze i Danucie Martyniuk

Utwór "Tańcz" trafił do sieci 11 lipca. Zachowany jest w letnich klimatach, co podkreśla zrealizowany do niego klip. Teledysk został nakręcony nad Bałtykiem, a muzycy disco polo wyjawili, że świetnie bawili się na planie zdjęciowym. Pierwszoplanowe role odegrały żony Zenka i Sławomira.

"Uważam, że Kajra i Danusia to najpiękniejsze modelki, jakie kiedykolwiek wystąpiły w teledysku. Dziewczyny wyglądają przepięknie. Właściwie to trochę jak siostry..." - powiedział Sławomir w rozmowie z "Super Expressem".

Muzycy disco polo zaprzyjaźnili się

Zarówno Danuta Martyniuk, jak i jej mąż, zaskarbili sobie sympatię Sławomira i Kajry. Dzięki wyjątkowemu duetowi wszyscy mieli okazję zbliżyć się do siebie i spędzić wspólnie niezapomniany czas. Sławomir wyznał nawet, że nagranie piosenki z Zenkiem było na liście jego marzeń do spełnienia. Okazuje się, że to od jego pomysłu rozpoczął się cały proces twórczy.

Sławomir od dawna marzył o duecie z Zenkiem

Fragment piosenki "Tańcz" - "Chociaż w trudach inni klękli, patrz Danusia, a my piękni" - śpiewany przez Zenka, o dziwo nie został napisany przez niego. Okazuje się, że wers o żonie króla disco polo powstał dzięki Sławomirowi. Wpadł on na ten pomysł podczas wakacji, błyskawicznie nagrał fragment piosenki i zaprezentował go Kajrze. Wtedy to w jej głowie narodziła się myśl o zaproszeniu Zenka do współpracy.

"Byliśmy na wakacjach. Sławomir zamknął się na dwie czy trzy godziny w pokoju hotelowym, a potem przyszedł ze słuchawkami i dał mi do posłuchania efekty swojej pracy. Totalnie rozczulił mnie fragment: 'Chociaż w trudach inni klękli, patrz Danusia, a my piękni'. Pomyślałam sobie, róbmy, może się zgodzą, bo nie wyobrażałam sobie tej piosenki bez Danusi i Zenka" - opowiedziała Kajra.

