Sławomir i teledysk "Małgosia Socha": Kajra prezentuje swoje wdzięki

Do sieci trafił wreszcie teledysk Sławomira "Małgosia Socha". W klipie nakręconym podczas trasy w USA możemy zobaczyć zonę wokalisty - Kajrę w bikini.

Kajra i Sławomir prezentują nowy teledysk AKPA

Magdalena Kajra Kajrowicz towarzyszy Sławomirowi na każdym koncercie ( sprawdź! ). Była też współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

Kajra kończy 35 lat. Jak zmieniała się żona Sławomira? 1 / 14 27 kwietnia 35 lat kończy Magdalena Kajra Kajrowicz, wokalistka od początku kariery wspierająca swojego męża Sławomira na scenie. Zobaczcie, jak zmieniała się żona "króla rock polo"! Źródło: Reporter Autor: Karol Makurat udostępnij

Reklama

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - komplementował niedawno swoją żonę Sławomir ( sprawdź! ).

W sierpniu para świętowała ósmą rocznicę ślubu.

Dodajmy, że Kajra i Sławomir będą gwiazdami Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Na "specjalne życzenie fanów z Podkarpacia" do sieci właśnie trafił teledysk do piosenki "Małgosia Socha". To utwór z 2017 r., który nawiązuje do popularnej aktorki i serialu "Przyjaciółki".

Sławomir i Małgorzata Socha przyjaźnią się od lat - razem wystąpili w klipie "Aneta" (prawie 25 mln odsłon).

Clip Sławomir Aneta - & GRUPA VOX

"Bardzo cenię sobie Małgosię. To świetna aktorka, zagrała w moim klipie. Jest tak wspaniałą postacią, że postanowiłem napisać o niej piosenkę i oto jest" - wyjaśniał "gwiazdor rock polo".

Clip Sławomir Małgosia Socha

Teledysk "Małgosia Socha" powstał podczas trasy koncertowej Sławomira po USA, jesienią 2019 roku. Koncerty odbyły się w Chicago, Nowym Jorku, New Britain i Clear Water na Florydzie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sławomir & Kajra z platynową płytą Interia.tv

Dodajmy, że Sławomir zapowiada też premierę nowej piosenki "Weselny pyton". Ma ona trafić do sieci, gdy youtubowy kanał wokalisty przekroczy milion subskrypcji (obecnie ma on ponad 810 tys.).