Sławomir i Kajra świętują ósmą rocznicę ślubu. Pokazali zdjęcie z ceremonii

3 sierpnia Kajra i Sławomir świętowali swoją ósmą rocznicę ślubu. Z tej okazji Kajra wrzuciła zdjęcie z ceremonii ślubnej.

Sławomir i Kajra są małżeństwem od ośmiu lat /Wojciech Stróżyk / Reporter

"Cześć, tu Kajra. 8 lat temu po wieloletniej przyjaźni powiedzieliśmy sobie bardzo świadomie sakramentalne tak. To była najlepsza impreza w moim życiu - tak jak późniejsze wspólne życie" - napisała na Instagramie Kajra.



Partnerka Sławomira na scenie i w życiu prywatnym podpisała w ten sposób stare zdjęcie ze ślub gwiazdorskiej pary.

Przypomnijmy, że Sławomir Zapała poznał Magdalenę Kajrowicz w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała jako kelnerka.

"Zagadał do mnie w knajpie po hiszpańsku. Ja mu dałam pierogi, a on zostawił mi ogromny napiwek" - opowiadała Kajra w "Fakcie".



Żona towarzyszy Sławomirowi na każdym koncercie. Była też współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - komplementował niedawno swoją żonę Sławomir.

