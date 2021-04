Sławomir i "ciężarna" Kajra w "Na dobre i na złe": Takiej akcji jeszcze nie było

Ostatnio plotkarskie media obiegła informacja o domniemanej ciąży Kajry. Okazało się, że było to przygotowanie do występu w serialu "Na dobre i na złe", w którym pojawi się ze swoim mężem - Sławomirem.

Kajra i Sławomir pojawią się w "Na dobre i na złe" AKPA

Sławomir to wokalista znany między innymi z wielkiego sylwestrowego przeboju "Miłość w Zakopanem" ( posłuchaj! ). To właśnie dzięki temu utworowi z 2017 r. zdobył wielką popularność.

Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".



Od razu podbił serca fanów charakterystycznym wyglądem - wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, oprócz tego Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (Magdalena Kajrowicz).

W kwietniu 2017 r. wypuścił debiutancki album zatytułowany przewrotnie "The Greatest Hits" promowany singlami "Megiera", "Ni mom hektara", "Aneta", "Miłość w Zakopanem" i "Ty mała znów zarosłaś". Płyta uzyskała status poczwórnej platyny za sprzedaż ponad 120 tys. sztuk.

27 kwietnia 35 lat kończy Magdalena Kajra Kajrowicz, wokalistka od początku kariery wspierająca swojego męża Sławomira na scenie.

W październiku 2020 r. ukazała się druga płyta "The Best Of", która przyniosła single "Weekendowy korsarz" ( posłuchaj! ), "Weselny pyton" ( zobacz! ), "Totalny Love" ( posłuchaj! ), "Karpiomir" oraz opublikowany w 38. urodziny Sławomira (19 marca 2021 r.) "Będę z nią".

Clip Sławomir Będę z nią - feat. Marcin Wyrostek

Z powodu pandemii koronawirusa Sławomir i Kajra musieli mocno ograniczyć swoją muzyczną działalność.

"Estrada daje nam najwięcej radości. Muzycy, którzy dają fantastyczną energię i publiczność! To jest nasze miejsce!" - opowiada w "Fakcie" Kajra.

Przerwę od występów na scenie postanowili wykorzystać twórcy serialu "Na dobre i na złe", którzy zaprosili Sławomira i Kajrę do swojej produkcji.

Wokalistka wcieli się w jedną z pacjentek - Mariannę - która trafi na SOR po wypadku i będzie w zaawansowanej ciąży. Sławomir zagra za to jej serialowego męża - "Srebrnego Bolo", gwiazdora rock polo. Przeboje słynnej pary będzie nucić cały szpital.

"Myślę, że nasi bohaterowie bardzo wszystkich zaskoczą i to, co się z nimi będzie działo! Nas samych też zaskoczyło! Takiej akcji w serialu jeszcze nie było. Na epizodzie się nie skończy, czy na jednej transzy - zobaczymy... jak czas pozwoli" - mówi o swojej roli Kajra.