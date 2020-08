Kajra pokazała zdjęcia ze ślubu ze Sławomirem. Kto dołączył się do życzeń?

"9 lat temu byłam na najlepszej imprezie w życiu! Trwa po dziś dzień!" - napisała na Instagramie Kajra, publikując archiwalne zdjęcia ze swojego ślubu ze Sławomirem.

Kajra i Sławomir świętowali dziewiątą rocznicę ślubu /Artur Zawadzki / Reporter

"9 lat temu byłam na najlepszej imprezie w życiu! Trwa po dziś dzień! Dzięki, Sławomir ( sprawdź! ). I chyba szybko się nie skończy" - napisała w mediach społecznościowych Magdalena Kajrowicz-Zapała, która tworzy z mężem zgrany zespół zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym.

Zakochani znają się jeszcze od czasów studiów aktorskich. Ślub wzięli w sierpniu 2011 roku. Teraz Kajra postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała prywatne zdjęcia z tego dnia.

Pierwsze z nich, przedstawiające zebranych przy długim stole gości, od razu narzuciło fanom konkretne skojarzenia: "Niech trwa jak najdłużej, bo już na pierwszy rzut oka widać, że to ostatnia wieczerza" - napisał jeden z internautów.

Zgodziło się z nim nie tylko wiele innych obserwujących profil Kajry, ale również ona sama. Na kolejnym zdjęciu widać moment oczepin, nie zabrakło również kadrów z sesji w plenerze.

Do życzeń z okazji dziewiątej rocznicy ślubu dołączyła m.in. Lenka Kliment, Olga Bołądź i Barbara Kurdej-Szatan ( sprawdź! ).

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - komplementował niedawno swoją żonę Sławomir.

Kajra towarzyszy gwiazdorowi rock polo na każdym koncercie - jest częścią zespołu Trzymamy się Zapały. Była też z nim współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

Ich największym przebojem jest "Miłość w Zakopanem" (ponad 222 mln odsłon, najpopularniejszy polski teledysk na YouTube). Z kolei ostatni klip "Weselny pyton" w ciągu miesiąca zdobył ponad 8 mln wyświetleń.

Możemy zobaczyć w nim ślub Kajry i Krzysztofa Ibisza. To prezenter Polsatu jest tu głównym bohaterem; warto zwrócić uwagę na taneczne ruchy współprowadzącego show "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".



"Teledysk nieźle narozrabia. Poświęcamy teraz dużo czasu na pracę nad nową płytą, więc jesienią, myślę, że w październiku, wydamy nowy krążek, który będzie zaskoczeniem dla wszystkich" - zapowiadała w "Fakcie" Kajra.

W teledysku "Weselny Pyton" zagrali także znani youtuberzy (m.in. CyberMarian, Letni, Disco Marek), aktorzy Adam Fidusiewicz i Aldona Jankowska, tancerze Next Dance pod kierownictwem Tomasza Barańskiego oraz przyjaciele Sławomira i Kajry.