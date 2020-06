Slaves: Emma Jane Mulholland nie żyje. Laurie Vincent w żałobie

Laurie Vincent z punkowego duetu Slaves opłakuje śmierć swojej dziewczyny. Emma Jane Mulholland zmarła w wieku 32 lat po walce z rakiem.

Laurie Vincent (Slaves) opłakuje śmierć dziewczyny

Informacje o śmierci Emmy Jane Mulholland pojawiły się na instagramowym profilu Laurie Vincenta. 32-latka od dłuższego czasu chorowała na raka.

"Pokazała mi co znaczy miłość. Będę cię kochał na zawsze. Śpij dobrze, królowo, spotkamy się znów" - napisał 26-letni muzyk duetu Slaves.

Gitarzysta, basista i wokalista podziękował wszystkim za słowa otuchy i wsparcia. Poprosił także o uszanowanie prywatności jego i najbliższej rodziny.

Para miała dwójkę dzieci: 3-letniego syna Barta i roczną córkę Summer.



Brytyjska grupa Slaves pod koniec 2019 r. odwołała serię koncertów, by Laurie mógł skupić się na opiece nad Emmą Jane Mulholland.

Duet z hrabstwa Kent na początku działalności zdobywali uznanie i sympatię fanów grając w pubach w całym kraju, a dziś należą do grona najbardziej rozchwytywanych zespołów w Wielkiej Brytanii.

Clip Slaves The Hunter

Ich obie płyty pojawiły się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych wydawnictw muzycznych na Wyspach. Ten zaledwie dwuosobowy zespół został nagrodzony przez magazyn "Kerrang!" (największy tygodnik poświęcony muzyce rockowej). Slaves zostali też docenieni przez magazyn muzyczny "NME", a ich debiutancki album "Are You Satisfied?" (2015) otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Mercury.

Po sukcesie wyprodukowanego przez Mike'a D drugiego albumu Slaves zatytułowanego "Take Control" (2016) oraz po występach na festiwalach w Reading i Leeds, Slaves ruszyli na podbój festiwalowych scen odwiedzając m.in. Przystanek Woodstock.

Dorobek duetu zamykają płyty "Acts of Fear and Love" z sierpnia 2018 r. i EP-ka "The Velvet Ditch" z lipca 2019 r.