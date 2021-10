Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators i teledysk "The River Is Rising". Kiedy premiera nowej płyty "4"?

Pod szyldem Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators kryją się Slash (gitarzysta Guns N' Roses), wokalista Myles Kennedy (znany z Alter Bridge i kariery solowej) oraz Brent Fitz (perkusja), Todd Kerns (bas, wokal) i Frank Sidoris (gitara, wokal).



Ruszył już preorder płyty "4", która do sklepów trafi 11 lutego 2022 r. Pierwszą zapowiedzią jest singel "The River Is Rising". Teledysk nakręcił w centrum Los Angeles reżyser Gibson TV Todd Harapiak.

Clip Slash The River Is Rising - ft. Myles Kennedy and The Conspirators

"Na płycie są dwie lub trzy piosenki, które zostały napisane podczas pandemii; wszystko inne zostało napisane wcześniej. 'The River is Rising' była jedną z ostatnich piosenek, które napisałem przed rozpoczęciem pre-produkcji, a ponieważ była tak świeża i miała w sobie pewien groove i energię, była pierwszym utworem, który wzięliśmy na warsztat" - komentuje Slash.

"W tekście poruszana jest kwestia tego, w jaki sposób ludzie mogą być poddawani praniu mózgu lub indoktrynacji przez jakiś niebezpieczny pomysł. Kiedy kilka razy w kółko nagrywaliśmy demo, byłem pewien, że mamy numer otwierający album. Dla mnie to ważny utwór" - dodaje Myles Kennedy.

Materiał został zarejestrowany w historycznym RCA Studio A w Nashville z producentem Dave'm Cobbem (m.in. Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile). Cobb podzielał pragnienie zespołu, aby nagrać utwory na żywo w studio, włączając w to solówki gitarowe i wokale - co wydarzyło się po raz pierwszy w przypadku tej grupy.

Wydawnictwo "4" dostępne będzie w następujących formatach: Deluxe Vinyl Box Set, który zawiera winylową, rozkładaną kopertę w czterech kolorach (czarnym, czerwonym, niebieskim i fioletowym), losowo rozmieszczoną w lustrzanej karcie O-card. Każdy winyl to 140g czarny winyl, do którego dołączona jest kostka, a także Mini-Gitara Axe Heaven Custom Limited Edition "4" Slash Les Paul, CD softpack w jednym z czterech powyższych kolorów (również wybrany losowo) z O-card i kostką, kaseta zawierająca ekskluzywną 4-utworową próbę zarejestrowaną na żywo, zatytułowaną "Live Rehearsal Tape 5/28/21", 36-stronicowy photobook z wywiadem z SMKC i odręcznie napisanymi tekstami, haftowana naszywka, podpisana litografia i puszka z "4" kostkami gitarowymi Slasha.

Dostępny jest również Deluxe CD Box Set, pełny album na kasecie magnetofonowej oraz standardowe pakiety winylowe i CD.

Slash - nie tylko Guns N' Roses

W 2010 r. gitarzysta wypuścił swój pierwszy album solowy zatytułowany po prostu "Slash", na którym towarzyszyli mu m.in. Ozzy Osbourne, Lemmy, Chris Cornell, Alice Cooper, Iggy Pop, Adam Levine, Fergie, Nicole Scherzinger, Kid Rock, M. Shadows, Ian Astbury i właśnie Myles Kennedy. Ten ostatni razem ze Slashem założyli wkrótce zespół. Ich debiutem był "Apocalyptic Love" (2012).

Rok później Slash wydał "Nothing Left To Fear" - ścieżkę dźwiękową do pierwszego filmu kinowego koprodukowanego ze SLASHfiction, jego wytwórnią filmowo-telewizyjną, specjalizującą się w horrorach.

Drugi album zespołu "World On Fire" ukazał się w 2014 r. Dwa lata później Slash (razem z basistą Duffem McKaganem) powrócili do wokalisty Axla Rose'a w grupie Guns N' Roses, w której gitarzysta odnosił największe sukcesy. Wielka trasa "Not In This Lifetime Tour" jest obecnie trzecią najbardziej dochodową trasą wszech czasów.

W 2018 r. ukazał się trzeci album Slasha, Mylesa i Konspiratorów - "Living The Dream".