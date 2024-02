Skandal na gali Grammy 2024. Interweniowała policja

Na nagraniu wideo opublikowanym przez portal "The Hollywood Reporter" można zobaczyć jak funkcjonariusze wyprowadzają Killer Mike'a ( zobacz! ) w kajdankach z Crypto.com Arena w Los Angeles - to tam odbyła się 66. gala Grammy.



Rzecznik policji poinformował, że zatrzymanie rapera i aktywisty społecznego miało miejsce w następstwie sprzeczki około godziny 16.00 miejscowego czasu. Został on aresztowany za wykroczenie. Sprawa nie jest do końca jasna - trwa wyjaśnianie szczegółów.



Grammy 2024: Gwiazdor aresztowany przez policję

Mike zdobył w niedzielę Grammy za najlepsze wykonanie rapowe, piosenkę rapową i album rapowy. Odbyło się to w czasie tej części gali, której nie transmitowano jeszcze w ogólnokrajowej telewizji.



"W wieku 20 lat pomyślałem, że fajnie jest być handlarzem narkotyków. W wieku 40 lat zacząłem żyć żałując tego, co zrobiłem. W wieku 45 lat zacząłem o tym rapować. W wieku 48 lat stoję tutaj jako człowiek pełen empatii i współczucia z powodu tego, co zrobiłem" - mówił wcześniej Killer Mike, znany z duetu Run the Jewels.

